Следы пестицидов найдены в рапсе после массового мора пчел в Челябинской области

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Россельхознадзор обнаружил остатки пестицидов в четырех образцах рапса после массовой гибели пчел в Аргаяшском районе Челябинской области. Причиной мора насекомых могли стать нарушения при обработке полей, сообщили в Уральском межрегиональном управлении ведомства.

Массовая гибель пчел произошла в начале июля в селах Аргаяшского района – возле Ялтярова, Большая Куйсарина и Давлетбаево. После обращений жителей специалисты Россельхознадзора начали проверку и отобрали 20 образцов почвы и выращиваемого на полях рапса.

31 июля стали известны результаты исследований отобранных проб, которыми занимался Челябинский филиал «ВНИИЗЖ». В пяти пробах остаточных количеств пестицидов не обнаружили. Однако в четырех образцах рапса нашли следы химикатов. Еще 11 образцов пока находятся на исследовании. Проверка также показала, что фермеры, которые обрабатывали поля, не предупредили жителей через «Портал пчеловода» ФГИС «Сатурн». Это обязательная процедура: после уведомления владельцы пасек могут принять меры и не выпускать пчел на обработанные территории.

При этом установить точное количество погибших насекомых и провести исследование самих пчел специалисты не смогли. Погибших пчел уже утилизировали, а часть пчелиных семей не была зарегистрирована в системе «Хорриот».

– По окончанию контрольно-надзорного мероприятия Россельхознадзором будут приняты меры по отношению к нарушителям. Фермерам за неинформирование населения об использовании пестицидов будут вынесены предостережения, а пчеловодам – за отсутствие регистрации пчел, – сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

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