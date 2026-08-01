Теперь как в Челябинске: в Усть-Катаве подорожал проезд

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа в Усть-Катаве Челябинской области подорожал проезд. Об этом сообщили в администрации города:

— В связи с повышением цен на топливо и ГСМ, стоимость проезда на всех внутригородских маршрутах Усть-Катавского городского округа составит 50 рублей.

Таким образом, стоимость проезда сравнялась с областным центром, а в чем-то даже переросла. Сейчас в Челябинске проезд стоит 50 рублей, если вы платите наличными. По банковской карте — 44 рубля и 40 рублей по транспортной.

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