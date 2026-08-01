Прокуратура заставила убрать 2000 тонн мусора с берега Шершней в Челябинске

Более 2000 тонн строительных отходов было вывезено с берегов Шершней в Челябинске. Свалку ликвидировали после вмешательства прокуратуры.
— Прокуратурой города Челябинска проведена проверка исполнения требований экологического законодательства по обращению граждан о свалке отходов в водоохранной зоне Шершневского водохранилища, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Напомним, также прокуратура Курчатовского района помогла челябинце отсудить более 2,27 млн рублей, переведенных под влиянием мошенников. Их взыскали с «дроппера» из Брянска.
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