Прокуратура заставила убрать 2000 тонн мусора с берега Шершней в Челябинске

Фото: прокуратура Челябинской области

Более 2000 тонн строительных отходов было вывезено с берегов Шершней в Челябинске. Свалку ликвидировали после вмешательства прокуратуры.

— Прокуратурой города Челябинска проведена проверка исполнения требований экологического законодательства по обращению граждан о свалке отходов в водоохранной зоне Шершневского водохранилища, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокуратура заставила убрать 2000 тонн мусора с берега Шершней

Напомним, также прокуратура Курчатовского района помогла челябинце отсудить более 2,27 млн рублей, переведенных под влиянием мошенников. Их взыскали с «дроппера» из Брянска.

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