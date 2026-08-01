На улице Братьев Кашириных в Челябинске появилась новая остановка транспорта

Новая остановка располагается между «ЧелГУ» и «Братьев Кашириных» Фото: читатель «КП».

На улице Братьев Кашириных в Челябинске поставили новую остановку — «Наркома Малышева». Она располагается на перекрестке с одноименной улицей. Остановочный комплекс заметил читатель КП-Челябинск.

Остановка уже появилась в популярном картографическом сервисе. Когда на ней будет останавливаться общественный транспорт, пока не уточняется.

— Еще вернут пешеходный переход, который когда-то здесь был, — добавил челябинец.

Судя по всему, здесь будет пешеходные переход. Разметку пока не нанесли Фото: читатель «КП».

Также жители заметили, что на улице Наркома Малышева начали делать тротуар, который не предусмотрели в 2021 году при строительстве дороги.

А на перекрестке улиц Наркома Малышева и Университетской набережной обустраивают тротуар Фото: читатель «КП».

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