На улице Братьев Кашириных в Челябинске появилась новая остановка транспорта

Фото: читатель «КП».
На улице Братьев Кашириных в Челябинске поставили новую остановку — «Наркома Малышева». Она располагается на перекрестке с одноименной улицей. Остановочный комплекс заметил читатель КП-Челябинск.
Остановка уже появилась в популярном картографическом сервисе. Когда на ней будет останавливаться общественный транспорт, пока не уточняется.
— Еще вернут пешеходный переход, который когда-то здесь был, — добавил челябинец.
Фото: читатель «КП».
Также жители заметили, что на улице Наркома Малышева начали делать тротуар, который не предусмотрели в 2021 году при строительстве дороги.
Фото: читатель «КП».
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