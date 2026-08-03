Видео больше всего смотрят в рабочие часы, общение в соцсетях растет к полуночи – bigdata Т2

Фото: пресс-служба Т2

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Мобильный оператор Т2 проанализировал новые модели интернет-потребления. Аналитики bigdata Т2 разбили контент на несколько категорий и проанализировали активность потребителей на площадках в зависимости от времени суток, дней недели и возможности одновременного пользования. Дневной пик наблюдается среди всех категорий – в среднем 60-70 % активности приходится на рабочие часы.

Безусловный лидер в борьбе за внимание – социальные сети. В любое время суток наибольшее количество интернет-сессий приходится на соцсети и мессенджеры – около 60-65 % трафика. Аналитики также заметили высокую взаимосвязь общения и развлекательного контента. Около 40 % людей совмещают активность в мессенджерах с прослушиванием музыки или просмотром видео.

Несмотря на гипотезу, что просмотр видео приходится на вечер, более половины просмотров происходит днем. Такой контент остается востребованным и в рабочее время – в фоновом режиме, в перерывах и дороге. Вечером спад происходит во всех категориях, ближе к ночи растет потребление социальных сетей. Причем чем ближе к полуночи, тем активнее потребители общаются в интернете.

Среди инсайтов – рост популярности «Госуслуг»: доля активных абонентов за год выросла на 47,2 %. Проверяют уведомления в сервисе в основном с утра – сессий на 3 % больше, чем в развлекательных приложениях. «Госуслуги» обошли даже такие базовые сервисы, как доставка еды – 47 % абонентов хотя бы раз в месяц заходят на портал, аналогичный показатель по доставке – 16 %.

Несмотря на это, на рынке доставки продуктов и супермаркетов второй год наблюдается значительный прирост MAU (month active users – активная месячная аудитория) – плюс 30 %. MAU и количество трафика в том числе приросло и по банковским приложениям – на 10-15 % год к году. Среднее количество используемых банков на одного абонента также растет. Наибольшее количество сессий приходится на дневное время – около 60-65 % от всех финансовых операций.

- Аналитика показывает, насколько ценным является сегодня человеческое время. Чтобы ничего не упустить, не выпасть из актуальной повестки, люди стали потреблять контент параллельно. Например, одновременно смотрят видео и проверяют мессенджеры. Эти данные особенно полезны для бизнеса, который стремится захватить внимание пользователя. В условиях, когда человек буквально окружен контентом, важно находить правильное время, чтобы наладить с ним коммуникацию. И наши инструменты bigdata помогают компаниям доносить до клиентов свои предложения в наиболее подходящее время, – отметила директор макрорегиона «Урал» Т2 Светлана Галилеева.

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