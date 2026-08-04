Заложи фундамент своего будущего: ЮУрГУ провел открытый диалог с абитуриентами

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1 августа – в день завершения приема согласий на поступление для абитуриентов приоритетного этапа – в Южно-Уральском государственном университете прошла встреча будущих студентов с приемной комиссией. Мероприятие посвятили первым итогам приёмной кампании и практическим шагам перед подписанием приказов о зачислении.
Сначала абитуриенты посетили экскурсию по студгородку. А затем состоялась основная часть встречи – сессия вопросов и ответов с участием приёмной комиссии и дирекций высших школ и институтов.
В рамках встречи заместитель проректора по образовательной деятельности ЮУрГУ Кристина Богомазова проинструктировала, как правильно подать согласие тем, кто рассматривает для поступления два вуза, как действовать, если переживаете о своих шансах на поступление на платное обучение.
С реальными проходными баллами, механизмами перераспределения мест и инструкцией о том, что делать после успешного зачисления, абитуриентов познакомил начальник управления профессиональной ориентации и организации приема ЮУрГУ Иван Сухих.
Затем состоялись встречи с директорами высших школ и институтов, где гостям рассказали о заключении контрактов и заселении в общежитие.
Сделайте правильный выбор для своего будущего!
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ЮУрГУ
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