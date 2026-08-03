КП-Челябинск подведет итоги проекта «СтройБудущее» и «народного контроля» новостроек

Эксперты «Народного контроля» проверили челябинские новостройки. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Проект КП-Челябинск «СтройБудущее» выходит на финишную прямую. В среду, 5 августа в пресс-центре челябинского филиала «Комсомольской правды» пройдет круглый стол, приуроченный к предстоящему Дню строителя. Представители органов власти, ведущие риелторы и застройщики Челябинска обсудят текущее состояние рынка и составят прогноз его развития до конца года.

В повестке деловой дискуссии — причины снижения объемов строительства и ввода жилья в регионе, динамика стоимости квадратного метра и перспективы ее изменения во втором полугодии, влияние механизма комплексного развития территорий (КРТ) на рынок жилой застройки и смена потребительских предпочтений покупателей недвижимости.

В рамках проекта «СтройБудущее» проходил «народный контроль»: активные жительницы города посетили челябинские новостройки и оценили подходы девелоперов к архитектурному облику, качеству работ и материалов, обустройству дворов и др. На круглом столе будут подведены итоги работы народных экспертов: лучшие проекты застройщиков получат награды.

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