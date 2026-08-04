«Стараемся дать детям лучшее»: матери 11 детей назначили выплату после присвоения звания «Мать-героиня»

Фото: пресс-служба отделения СФР по Челябинской области

Наталье Куприной из Челябинска, которой президент присвоил почетное звание «Мать-героиня», региональный Соцфонд автоматически оформил ежемесячную выплату в 76 458 рублей. Для этого женщине не потребовалось подавать заявление или лично посещать ведомство — все расчеты провели без ее участия онлайн. В регионе Наталья стала лишь четвертой обладательницей этого высокого звания.

— Это пример настоящей силы материнства. Ее забота и любовь вызывают искреннее восхищение. Мы со своей стороны стараемся, чтобы поддержка приходила к таким семьям оперативно и без лишней бюрократии, — рассказала управляющая отделением СФР по региону Татьяна Бажаева журналистам Pchela.news.

Те, кому присвоено звание, могут получать деньги или льготы — бесплатные лекарства, проезд, компенсацию ЖКУ, земельный участок и другое. Если выбор сделан в пользу льгот, заявление надо успеть подать в Соцфонд в течение месяца после присвоения звания. Решение разрешено пересматривать раз в год — для этого заявление подают до 31 декабря.

Супруги Куприны растят 11 детей: семерых сыновей и четырех дочерей. Наталья призналась, что поддержка со стороны государства для нее не просто деньги, а уверенность в завтрашнем дне и душевный покой.

— Мы с мужем стараемся дать детям все самое лучшее. Видеть, как они растут, радоваться их успехам, быть рядом в трудную минуту — в этом и есть главное счастье, — поделилась она.

Ранее, в начале года, аналогичные выплаты уже были оформлены еще трем жительницам Челябинской области. Уточнить информацию о мерах поддержки можно по бесплатному телефону единого контакт-центра СФР: 8 800 100 0001.

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