Суд отправил в СИЗО южноуральца, вытолкнувшего отца в окно

Фото: СУ СК России по Челябинской области

В Южноуральске суд отправил под стражу 34-летнего местного жителя, который обвиняется в смерти своего 64-летнего отца. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Челябинской области сообщает ИА «Уральский меридиан».

Трагедия разыгралась 1 августа в квартире на улице Мира. Мужчины, как выяснили следователи, распивали алкоголь, между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта сын вытолкнул пожилого отца из окна четвертого этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте — спасти его не удалось.

После случившегося обвиняемый попытался скрыться, однако полицейским быстро удалось его задержать. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство.

Суд признал доводы следствия убедительными и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Свое решение судья мотивировал тяжестью предъявленного обвинения и риском того, что фигурант может скрыться или воспрепятствовать расследованию. Мужчина пробудет в СИЗО как минимум до 1 октября 2026 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.