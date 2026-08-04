Коллапс по дороге в Ленинский: иномарка снесла дорожный знак

Фото: Госавтоинспекция Челябинска

Сегодня, 4 августа, по Копейскому шоссе произошло сразу два ДТП с разницей в пару часов. По данным Госавтоинспекции города, в 14:20 столкнулись LADA и Subaru. К счастью, никто не пострадал.

Через два часа там же столкнулись грузовик Sitrak и Skoda Octavia. От удара Skoda снесла дорожный знак.

Напомним, ранее двойное ДТП произошло на мосту в Ленинский район возле железнодорожного вокзала. Водитель иномарки не увидел столкнувшиеся машины и врезался в одну из них.

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