Банк Уралсиб – в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

Фото: Банк Уралсиб

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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитованияс января по июнь 2026 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего за первое полугодие Уралсиб выдал кредитов на 21,7 млрд рублей.

Кроме того,за указанный период банк вошел в Топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке – 8,1 млрд рублей, объемам кредитования в рамках программы «Семейной ипотеки» – 4,5 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 01.07.2026 года – 163,3 млрд рублей. Также по итогам 6 месяцев 2026 года Уралсиб занял 6-е место в рейтингепо объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки.

Ипотечное кредитование является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. Так, Банк увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в июне 2026 года в 2 раза по сравнению с маем – до 5,8 млрд рублей. Объемы выдач за 1 полугодие выросли в 1,2 раза к сопоставимому прошлогоднему показателю.

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