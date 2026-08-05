Современные системы обращения с отходами обсудили в формате круглого стола

Фото: ЦКС

В Челябинске состоялся круглый стол «Современные системы обращения с отходами: формирование экономики замкнутого цикла в промышленном регионе». Мероприятие собрало представителей власти, надзорных ведомств, промышленных предприятий и отраслевых экспертов для обсуждения актуальных вопросов в сфере обращения с отходами.

Открыл обсуждение заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов. Он отметил, что наша область является одним из лидеров реформы обращения с отходами: регион одним из первых включился в преобразования, которые потребовали масштабного обновления инфраструктуры и перехода на новую технику и контейнерные площадки. Особое внимание было уделено и рекультивации свалок: с 2021 года выявлено 1020 стихийных свалок, 970 из них уже ликвидированы.

О трансформации отрасли также рассказал заместитель генерального директора ЦКС по производству Алексей Петров. Он напомнил, что раньше в каждом муниципалитете существовал свой локальный способ обращения с отходами, зачастую без какого-либо учета. Но благодаря реформе в регионе выстроилась системная работа по обращению с ТКО: от сбора, транспортировки и сортировки отходов до их последующего захоронения и дальнейшей переработки. Так, количество транспортируемых отходов, в сравнении с 2019 годом, стало больше почти на 150 тысяч тонн. Это значит, что ранее эти объемы не учитывались и оседали в лесах и на стихийных свалках.

- Мы видим, что деятельность ЦКС, как и вся система в области обращения с отходами не стоит на месте, она развивается и на сегодняшний день превратилась в самостоятельную организованную системную отрасль экономики страны. Есть еще, конечно, немало проблем, которые предстоит решить в недалеком будущем, но уже сейчас ЦКС, как региональный оператор, может гарантировать для населения своевременный и качественный вывоз ТКО на обслуживаемых территориях, – подчеркнул Алексей Петров.

Также в ходе встречи внимание было уделено вопросам дальнейшей переработки отходов. Сейчас перерабатывается 14% отходов, однако есть озвученная президентом страны цель увеличить это число до 50% к 2030 году. Для этого в регионе внедряется доступный раздельный сбор отходов и строятся новые предприятия по переработке. Например, уже осенью в Миассе на территории экопромышленного парка откроется завод по переработке пластиковых бутылок «Сансара».

В завершении встречи участники отметили, что в целом система обращения с отходами в регионе развивается: появляются новые мощности, чувствуется поддержка государственных органов. Еще остаются нерешенные вопросы, но пути для достижения цели уже намечены.