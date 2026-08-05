В Златоусте состоится IV фестиваль - конкурс патриотической песни «Уральская земля 2026»

Фото: Игорь Ушаков

С 19 по 22 августа более 200 талантливых исполнителей встретит город трудовой доблести Златоуст. Географии участников проекта приобретает масштаб и выходит на Всероссийский уровень. На главной сцене города ДК «Металлург» пройдут яркие концертные программы, конкурсные прослушивания участников 2026 года, творческие встречи и мастер - классы от вокальных наставников проекта, творческие выступления от победителей фестиваля прошлых лет, приглашенных артистов, а 22 августа в «День государственного флага России» состоится Гала-концерт и церемония награждения, где мы узнаем имена победителей! На протяжении всех дней будет осуществляться прямая телевизионная трансляция концертных программ, пройдет зрительское голосование за присуждение специального приза «Звезда Уральской земли», где каждый сможет отдать свой голос за любимого исполнителя.

Фестиваль посвящен 81 годовщине Победы в Великой Отечественнои вои не, «Дню Государственного флага России скои Федерации» и «Году единства народов России».

Творчество талантливой молодежи оценит профессиональное жюри, вокальными наставниками проекта в 2026 году стали:

Владимир Салтаев - педагог по вокалу звезд российской эстрады, Топ - коуч Музыкальной Академии Игоря Матвиенко, эксперт телешоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия1» и вокальный наставник Австрийской Академии Пения (г.Москва)

Рустам Зайченко - Заслуженный артист Челябинской области, ведущий солист Челябинской государственной филармонии, режиссер, продюсер, музыкальный руководитель вокального проекта "Брависсимо". (г. Челябинск)

Сергей Архипов – музыкальный наставник Академии Ларисы Долиной, эстрадно – джазовый вокалист, пианист, композитор, аранжировщик (г. Москва)

Татьяна Каменева - Заслуженная артистка России, лауреат премии «Фигаро» им.А.Миронова, актриса Челябиского государственного академического театра драмы им.Наума Орлова (г. Челябинск)

Фото: Игорь Ушаков

Ольга Орлова «Milissa» — российская мультимедийная вокалистка, исполнительница народных и авторских песен, лауреат всероссийских, международных и телевизионных конкурсов. Выпускница Московского государственного института культуры, педагог по вокалу и актерскому мастерству, член жюри музыкальных конкурсов, участница и вокальный эксперт телепроекта «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия1» (г. Москва)

Араксия Агаджанян - солистка Уральского государственного губернаторского духового оркестра «УРАЛ БЭНД», Участница федеральных телевизионных проектов: «Ну-ка, все вместе», «Музыкальная интуиция», «Звезда», Лауреат международных и всероссийских конкурсов (г.Екатеринбург)

Ираклий Нартикошвили - певец, композитор, вокальный продюсер и директор проектов «Status-Men» и «DivaLive», исполнительный директор АНО «Уральская земля» по реализации социально – культурных проектов (г. Челябинск)

Полина Сергиенко - председатель Челябинского отделения Союза композиторов России, эксперт Общественной палаты Челябинской области, директор АНО «Интерактивное искусство», кандидат педагогических наук (г. Челябинск)

Наталья Балынская - доктор политических наук, член Общественной палаты Российской Федерации, член Российского Союза писателей, профессор Южно-Уральского государственного университета. (г. Челябинск)

Для команды организаторов «Уральская земля» – это особый проект.

- Это миссия, которая с каждым годом собирает вокруг себя всё больше неравнодушных людей. Мы стали большой творческой семьей, где каждый — от волонтера до члена жюри — чувствует личную ответственность за то, какой творческий и духовный след оставить в душах молодых талантов, - сообщили в пресс-службе фестиваля.

- Мы несем свет культуры и сохраняем историческую правду, чтобы молодое поколение знало: настоящее единство рождается не в лозунгах, а в общем деле, в любви к Родине и в желании созидать ВМЕСТЕ. В Год единства народов России МЫ особенно остро чувствуем: МЫ — единое целое. МЫ — неделимы»! Уверен, что реализация проекта в 2026 году откроет новые творческие горизонты, повлечет большой интерес жителей Челябинской области и России к посещению славного города Златоуста, откроет новые имена талантливой молодежи, которая искренне будет дарить свой талант зрителю и пронесет свет творчества сквозь года, объединяя поколения людей! Желаю участникам фестиваля вдохновения, творческих идей и побед, благополучия, здоровья, и успехов в достижении намеченных целей, а гостям и зрителям – радости от встречи с музыкой! – учредитель АНО «Уральская земля» Алексей Ковин.

Организаторами фестиваля являются: АНО «Уральская земля» по реализации социально – культурных проектов, Министерство культуры Челябинской области, Администрация Златоустовского городского округа, Вокальный проект «Status-Men»

Фестиваль реализуется при поддержке: Президентского фонда культурных инициатив, губернатора Челябинской области А.Л. Текслера, правительства Челябинской области, АНО «Дирекция фестивальных и культурно – массовых мероприятии Челябинскои области», Управления культуры Администрации Златоустовского городского округа, Дворца культуры «Металлург» Златоустовского городского округа.