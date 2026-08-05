Челябинск готовится к гастрономическому буму: 150 производителей, иностранные гости и юрты

Фото: ООО "Деловые события"

С 11 по 13 августа ледовая арена «Трактор» на три дня сменит хоккейный профиль на гастрономический. Там в 32-й раз пройдет областная универсальная агропромышленная выставка-ярмарка «АГРО-2026». Более 150 производителей развернут свои прилавки на площади 15 тысяч квадратных метров.

Для челябинцев и гостей города это шанс попробовать и купить самые качественные и свежие продукты. На выставке будут представлены флагманы отрасли и десятки других производителей.

2026 год объявлен в России Годом народного единства: Южный Урал веками был и остается территорией мира и согласия. По сообщениям организаторов, десять муниципальных округов привезут продукцию местных сельхозпроизводителей. Кунашакский и Аргаяшский округа оформят свои павильоны в виде традиционных юрт — с аутентичными предметами национального быта и дегустацией блюд национальной кухни.

Фото: ООО "Деловые события"

На отдельной площадке развернется экспозиция современной сельскохозяйственной техники. Ведущие исследовательские центры Урала представят свои разработки: ученые расскажут о цифровых решениях для фермерских хозяйств и инновационных подходах к повышению урожайности.

Организаторы с гордостью говорят о выставке сельскохозяйственных животных, на которой можно понаблюдать за обитателями ферм, и узнать секреты ухода за ними, а также сделать яркие фотографии на память. Для самых активных подготовлены конкурсы и мастер-классы.

Впервые на выставку приедут иностранные покупатели, чтобы провести переговоры о сотрудничестве.

В рамках выставки пройдут дегустационные конкурсы и фольклорно-гастрономический фестиваль. Гости смогут попробовать блюда уральской кухни, познакомиться с творчеством и традициями многонационального края.