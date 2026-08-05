Изделия в традициях златоустовской гравюры представили на Бушуевском фестивале

Фото: Бывалова Надежда, Арт-галерея «ЛюбаПетя»

Златоуст вновь подтвердил статус центра художественных традиций: в минувшие выходные на площадке IX Бушуевского фестиваля представили уникальные изделия, созданные в рамках проекта Арт галереи «ЛюбаПетя» «Лаборатория златоустовской гравюры» совместно с Мастерскими «ЛиК». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Центральным событием площадки «Оружейники» стала презентация коллекции, объединившей современные формы и вековые приемы художественной гравюры на стали – одного из главных культурных символов Златоуста. Руководитель грантовых проектов АНО «Галерея Люба Петя» Неля Гредина представила изделия губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и главе Златоустовского городского округа Олегу Решетникову. В ходе презентации она подчеркнула, что главная цель инициативы – сохранить и популяризировать уникальное наследие города, который по праву считается центром художественной гравюры на металле.

Фото: Бывалова Надежда, Арт-галерея «ЛюбаПетя»

В экспозицию вошли работы, демонстрирующие широкий диапазон возможностей техники: зеркало в форме кокошника, наборные бусины для кожаного браслета, подстаканник с орнаментом земляного оленя «Виткася», шкатулка с орнаментом, аромакулон и другие. Гости фестиваля особо отмечали необычный дизайн изделий и высочайшее мастерство исполнения. За два дня с экспозицией познакомились 49 тысяч посетителей.

Проект продолжает линию преемственности традиций златоустовских мастеров, в том числе наследия Ивана Николаевича Бушуева, чье имя неразрывно связано с историей местного оружейного и декоративно прикладного искусства. Сочетание авторского подхода и классических технологий позволяет по новому раскрыть потенциал промысла и привлечь к нему внимание широкой аудитории.