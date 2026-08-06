Т2 перезапускает программу «Выгодно вместе» – теперь и для абонентов других операторов

Фото: пресс-служба Т2

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Мобильный оператор Т2 обновил программу «Выгодно вместе». Эта версия получила расширенноеуправление группой, скидки до 25% на тарифы и возможность добавлять в группу абонентов других операторов.

Т2 добавил в программу роли для участников с разным уровнем доступа. Это позволит гибко настраивать тарифы и управлять услугами членов группы. Организатор получил новые возможности: оплачивать с одной банковской картытарифы всех участников, а также делить свои пакеты интернета между ними.

Теперь объединить в одной группе можно всех близкихнезависимо от того, услугами какого оператора они пользуются. Т2 ввел возможность добавлять в программу неабонентов –это увеличивает скидку на тарифы тех участников, которые являются клиентами Т2. Максимальный размер такой скидки компания увеличила до 25%. Она зависит от количества участников в группе и наличия подписки MiXX.

- Мы развиваем "Выгодно вместе", исходя из того, как сегодня меняются потребности клиентов. Для семьи или компании друзей уже не так важно, услугами какого оператора пользуется каждый участник, — важнее удобство совместного управления расходами и возможность получать дополнительные преимущества. Поэтому мы сделали программу более гибкой и выгодной, добавив единый автоплатеж, общее управление тарифами, возможность делиться интернетом и приглашать в группу абонентов других операторов,- отметила директор макрорегиона «Урал» Т2 Светлана Галилеева.

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