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НовостиПроисшествия6 августа 2026 5:37

Силовики нашли уже 11 участников массовой драки в Челябинке

К поискам участников подростковой потасовки со стрельбой в Челябинске подключились сотрудники ФСБ
Елена КОЛЧИНА
Фото: СУ СК по Челябинской области

Фото: СУ СК по Челябинской области

В Челябинске нашли уже 11 участников массовой драки, которая произошла недалеко от памятника Курчатову вечером 5 августа. Младшему всего 14, старшему 20 лет.

В поисках драчунов участвуют уже не только полицейские и сотрудники Следственного комитета, но и представители ФСБ.

Как уточнили в СУ СК по Челябинской области, по подозрению в хулиганстве задержан 17-летний челябинец.

Напомним, во время потасовки пустили в ход нож и ракетницу. Пострадали пять молодых людей.

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