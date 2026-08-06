Власти Копейска отказались от приглашенных артистов на День города

День города в Копейске отпразднуют 29 августа Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Копейск в 2026 году отметит 119-й день рождения без звезд и лишнего размаха. Власти города уже определились с датой и форматом праздника: гулянья пройдут 29 августа и традиционно совпадут с Днем шахтера.

В администрации города пояснили, что деньги, которые обычно тратят на приглашенных артистов, направят на более важные нужды. Поэтому вместо известных российских исполнителей на сцену во время концерта выйдут местные творческие коллективы и кавер-группы из Челябинска и Екатеринбурга. Днем на стадионе «Химик» пройдут семейные и спортивные активности, а на площади Трудовой Славы откроется гастрономический фестиваль. К вечеру гостей ждут интерактивы и концерт. Несмотря на более скромный формат, праздник обещают завершить салютом или световым шоу.

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