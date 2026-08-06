Загород больше не в моде? Челябинцы возвращаются в центр

В 2026 году для жителей города наличие инфрастрктуры и транспортной доступности актуальнее природы и свежего воздуха. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

После пандемии челябинцы массово скупали дома в пригороде. Но в этом году статистика резко изменилась: за первые шесть месяцев 2026 года ввод ИЖС, по данным регионального минстроя, снизился на 49,3%. Более того, челябинцы стали активнее продавать жилье в пригороде (как в частных домах, так и в многоэтажках) и переезжать в центр. Об этом рассказали эксперты на посвященном Дню строителя круглом столе в КП-Челябинск.

Директор по продажам АН «DAN-Недвижимость» Алексей Найденов сообщил: тенденция возвращения в город стала заметна в 2026 году.

— Вторичный рынок в пригороде сейчас активен. Люди продают дома и ищут хорошие квартиры в центре Челябинска. Тем более что в некоторых ЖК Западного ценник сопоставим. Причины понятны — проблемы с инфраструктурой и транспортная доступность, — пояснил Найденов.

Резкое падение цифр по вводу ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), в регионе имеет ряд причин.

— С 1 марта 2025 года застройщики обязаны использовать эскроу-счета. Многие, кто работал с ИЖС, не были к этому готовы и поставили проекты на паузу. Кроме того, мы получили негативный эффект в социальной сфере — начали появляться новые обманутые дольщики ИЖС. Только закрыли вопрос с МКД (многоквартирными домами. — Прим. ред.) — и тут новая проблема. Это тенденция по всей России, — пояснил первый заместитель министра архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области Антон Сартаков.

Он добавил, что на статистику влияют не только объемы строительства, но и программы газификации и дачная амнистия — их регистрация тоже попадает в общий показатель.

Генеральный директор ГК «Доступное жилье» Андрей Яцун отметил: в последний год челябинцы все реже рассматривают загородный дом как второй вариант жилья. Причина — отсутствие господдержки, прежде всего изменения условий семейной и льготной ипотеки.

— Сейчас, когда ставка по ипотеке высокая, у людей другие интересы — они размещают средства на вклады и ждут снижения ставок, — говорит Андрей Яцун. — Такие кризисы мы уже переживали и в 2008-м, и в 2014-м.

Эксперты не говорят о массовом отказе от пригорода — свежий воздух и свобода по-прежнему важны. Но на фоне сопоставимых цен и инфраструктурных проблем эта тенденция усиливается.

О прогнозе цен на квартиры до конца года и КРТ – читайте в материале КП-Челябинск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.