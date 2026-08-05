«Комфорта» стало слишком много: почему челябинцы разлюбили загород и потянулись в центр

Челябинск растет, несмотря на обстоятельства. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Рынок жилья переживает перемены. Челябинцы все чаще отказываются от загородных домов и возвращаются в город, причем нередко в самый центр. А в новостройках выбирают «стандарт» вместо «комфорта», которого так долго просили у застройщиков. Что происходит на рынке жилья и куда он движется — в преддверии Дня строителя эксперты обсудили за круглым столом в «Комсомольской правде».

Эксперты обсудили рынок недвижимости в пресс-центре "Комсомолки". Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

За первые шесть месяцев 2026 года в Челябинской области введено в эксплуатацию 686,2 тыс. кв. метров жилья. По данным регионального минстроя, ввод индивидуального жилищного строительства сократился почти вполовину — на 49,3%. При этом объем ввода многоквартирных домов вырос на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Это общероссийская тенденция, — комментирует первый заместитель министра архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области Антон Сартаков. — С 2023 года мы били рекорды по вводу жилья, в 2024-м сохраняли объемы, в 2025-м пробили планку в 2 млн кв. метров. Это значимое достижение. Но рано или поздно с учетом экономических факторов, изменений и отмены льготных ипотечных программ мы пришли к снижению. По моим прогнозам, по итогам года показатели по ИЖС будут ниже прошлогодних, а по многоквартирному жилью останутся на уровне 2025 года.

Антон Сартаков. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В минстрое полагают, что итоговые цифры подтянутся во втором полугодии — традиционно именно тогда вводят наибольшие объемы многоквартирного жилья.

Заместитель руководителя отдела продаж компании «АПРИ» Дмитрий Александров считает, что покупательская способность исчерпала себя еще в 2025 году:

— Государство постепенно закручивает гайки льготной ипотеки, классическая ипотека не справляется, а покупатели с наличкой предпочитают держать деньги на депозитах. Это закономерно влияет на темпы строительства.

Дмитрий Александров. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Когда нет дешевой ипотеки, продавать сложно, — добавил основатель АН R.I.C.H. Максим Фридман. — Для элитного жилья прошлый год был сложнее, в 2026-м ситуация стала стабильнее.

Загород, у нас отмена!

После пандемии челябинцы массово скупали дома в пригороде. Но в этом году статистика резко изменилась: ввод ИЖС снизился на 49,2%. Эксперты называют несколько причин.

— С 1 марта 2025 года застройщики обязаны использовать эскроу-счета. Многие, кто работал с ИЖС, не были к этому готовы и поставили проекты на паузу. Кроме того, мы получили негативный эффект в социальной сфере — начали появляться новые обманутые дольщики ИЖС. Только закрыли вопрос с МКД — и тут новая проблема. Это тенденция по всей России, — пояснил Антон Сартаков.

Он добавил, что на статистику влияют не только объемы строительства, но и программы газификации и дачная амнистия — их регистрация тоже попадает в общий показатель.

Андрей Яцун и Максим Фридман. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Генеральный директор ГК «Доступное жилье» Андрей Яцун отметил: в последний год челябинцы все реже рассматривают загородный дом как второй вариант жилья. Причина — отсутствие господдержки, прежде всего изменения условий семейной и льготной ипотеки.

— Сейчас, когда ставка по ипотеке высокая, у людей другие интересы — они размещают средства на вклады и ждут снижения ставок, — говорит Андрей Яцун. — Такие кризисы мы уже переживали и в 2008-м, и в 2014-м.

Директор по продажам АН «DAN Недвижимость» Алексей Найденов подтвердил: тенденция возвращения в город стала заметна в 2026 году.

— Вторичный рынок в пригороде сейчас активен. Люди продают дома и ищут хорошие квартиры в центре Челябинска. Тем более что в некоторых ЖК Западного ценник сопоставим. Причины понятны — проблемы с инфраструктурой и транспортная доступность, — пояснил Найденов.

Эксперты не говорят о массовом отказе от пригорода — свежий воздух и свобода по-прежнему важны. Но на фоне сопоставимых цен и инфраструктурных проблем эта тенденция усиливается.

Слишком много комфорта

Челябинцы стали требовательнее: они хотят школы и садики рядом, минимум пробок и большие качественные квартиры. Эксперт по градостроительству Андрей Бодрягин жестко раскритиковал застройщиков:

— Семейные люди хотят жить в больших квартирах, а в ЖК на Северо-Западе больше 80% нового жилья — однокомнатные. Проекты появляются, но их недостаточно.

Алексей Найденов (слева) и Антон Сартаков. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Алексей Найденов, напротив, считает, что девелоперы начали прислушиваться к рынку:

— В 2023–2024 годах мы просили — городу нужны проекты «комфорт» и «комфорт+». Они появились, но в 2026 году продажи по ним остановились. Предложений стало больше, чем покупатель способен купить. Сейчас выбирают «стандарт» и «стандарт+». Да, хочется больше «двушек» и «трешек», но квартиры по 150–200 «квадратов» сегодня никто не берет.

Цена важна

На спрос влияет и рост цен. В минстрое назвали цифры: к лету средняя цена квадратного метра в новостройках выросла со 159 тыс. рублей в январе до 160–170 тыс. При этом новостройки дорожают заметнее.

По прогнозу ведомства, к концу года цены стабилизируются, резкого скачка не будет. Многое зависит от ключевой ставки, себестоимости строительства и условий льготной ипотеки.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

По данным АН «DAN», средняя «двушка» в 55–57 «квадратов» на вторичке сейчас стоит 6–6,5 млн рублей.

— С конца 2025 года рост — не более 10%, — комментирует Алексей Найденов.

Дмитрий Александров считает, что цены медленно, но растут: по его прогнозу, к концу года — плюс 5–7%.

КРТ спасет рынок?

Эксперты уверены: рынку поможет механизм комплексного развития территорий. В Челябинской области его активно применяют. КРТ позволяет осваивать внутригородские площадки — промзоны и старый фонд, а также предусматривает строительство социальных объектов.

С 2021 года принято 55 решений о КРТ, сообщил Антон Сартаков. В этом году заключено четыре договора — три в Челябинске, один в Каслях.

Одна из ключевых площадок, которую город пытается освоить уже несколько лет, — территория элеватора. По словам Сартакова, дело близко к завершению: аукцион планируют провести в этом году.

— С каждым годом количество проектов КРТ будет расти, — уверен Антон Сартаков.

Андрей Бодрягин. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Андрей Бодрягин считает механизм полезным, но для того чтобы он стал драйвером рынка, нужна конкуренция. Пока же, по мнению эксперта, в Челябинске ее мало:

— В Челябинске сейчас два федеральных застройщика, третий пришел и ушел. Вместе с тем в Екатеринбурге работает 21 иногородний застройщик, в Перми – 11. При этом десять челябинских застройщиков работают за пределами региона. Нужно повышать конкуренцию. Когда придут новые застройщики, они зададут стандарты, по которым жилье хорошо строится и продается.

И о «СтройБудущем»

Круглый стол завершился подведением итогов проекта «СтройБудущее». Дипломами и памятными статуэтками были награждены: ЖК «Грани», ЖК «Покровский», ЖК «Твоя Привилегия», ЖК L-Town Klab, АН R.I.C.H.

Участники проекта «СтройБудущее». Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Также подарками и дипломами отметили народных экспертов проекта: Маргариту Исанову, Эльвиру Галимову, Ксению Чернецову и Анну Ключ. Девушки оценивали застройщиков региона, посещая проекты компаний.

Народные эксперты проекта. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

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