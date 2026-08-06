Медленный, но рост: что будет с ценами на квартиры в Челябинске до конца года

Жилье продолжает дорожать. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в Челябинской области выросли цены на квартиры в новостройках. По данным регионального минстроя, в январе квадратный метр в среднем стоил 159 тыс. рублей, а летом уже 160-170 тысяч рублей. Динамику цен и прогноз озвучили эксперты на посвященном Дню строителя круглом столе в КП-Челябинск.

Заместитель руководителя отдела продаж компании «АПРИ» Дмитрий Александров добавил: цены медленно, но растут. По его прогнозу, к концу года — плюс 5–7%.

На вторичном рынке средняя «двушка» в 55–57 «квадратов» сейчас стоит порядка 6-6,5 млн рублей, рассказал директор по продажам АН «DAN-Недвижимость» Алексей Найденов.

— С конца 2025 года рост — не более 10%.

Причем на вторичном рынке ситуация с ценами стандартная.

— Собственники нередко выставляют квартиры на продажу по завышенным ценам, но в итоге со временем все равно опускает до рыночной, — объяснил основатель агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман.

По прогнозу минстроя Челябинской области, к концу года цены стабилизируются, резкого скачка не будет. Многое зависит от ключевой ставки, себестоимости строительства и условий льготной ипотеки.

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