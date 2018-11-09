Скандал с сексуальными домогательствами в челябинском МВД

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-09T15:01:08+03:00

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Харасмент в полиции Челябинска 00:00 00:00

Год назад Любовь Герасимова с камнем на сердце уволилась из полиции. Пять лет челябинка прослужила в ППС: ходила в ночные дежурства, выезжала на драки, составляла протоколы на пьяных. Параллельно с этим одна воспитывала детей. Сейчас их у Любови четверо. По словам женщины, за время службы ее неоднократно домогался начальник: шептал непристойности на ухо, расстегивал пуговицы на одежде.