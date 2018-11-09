2018-11-09T15:01:08+03:00
Тема дня — Челябинск

Скандал с сексуальными домогательствами в челябинском МВД

Любовь Герасимова уверяет, что ее домогался начальник из-за чего она ушла из полиции.Любовь Герасимова уверяет, что ее домогался начальник из-за чего она ушла из полиции.Фото: Андрей АБРАМОВ

В нашей студии бывшая сотрудница управления МВД по Челябинску Любовь Герасимова

Харасмент в полиции Челябинска

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Год назад Любовь Герасимова с камнем на сердце уволилась из полиции. Пять лет челябинка прослужила в ППС: ходила в ночные дежурства, выезжала на драки, составляла протоколы на пьяных. Параллельно с этим одна воспитывала детей. Сейчас их у Любови четверо. По словам женщины, за время службы ее неоднократно домогался начальник: шептал непристойности на ухо, расстегивал пуговицы на одежде.

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