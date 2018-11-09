Скандал с сексуальными домогательствами в челябинском МВД
Любовь Герасимова уверяет, что ее домогался начальник из-за чего она ушла из полиции.Фото: Андрей АБРАМОВ
В нашей студии бывшая сотрудница управления МВД по Челябинску Любовь Герасимова
Харасмент в полиции Челябинска
00:00
00:00
Год назад Любовь Герасимова с камнем на сердце уволилась из полиции. Пять лет челябинка прослужила в ППС: ходила в ночные дежурства, выезжала на драки, составляла протоколы на пьяных. Параллельно с этим одна воспитывала детей. Сейчас их у Любови четверо. По словам женщины, за время службы ее неоднократно домогался начальник: шептал непристойности на ухо, расстегивал пуговицы на одежде.