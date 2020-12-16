Взятка, на которой попалась чиновница минздрава Челябинской области, была от компании Johnson & Johnson

Арина Устюгова будет уволена из минздрава. Фото Александра Фирсова с сайта foms74.ru, google.com/maps

Первый вице-губернатор Ирина Гехт прокомментировала задержание за взятку начальника управления лекарственного обеспечения регионального минздрава Арины Устюговой.

— Мы, также как и вы, ждем официальные комментарии правоохранительных органов, после чего нами будут предприняты дальнейшие по кадровым решениям, — прокомментировала КП-Челябинск Ирина Гехт.

Иными словами, чиновница, получившая около полумиллиона рублей от коммерсанта, будет уволена. СК уже возбудил уголовное дело.

Как удалось узнать КП-Челябинск, взятка была получена от представителя известной американской компании Johnson & Johnson, которая занимается производством лекарственных препаратов, средств гигиены и медоборудования. Речь идет о препаратах для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) и Арина Устюгова обещала выдать данные о больных. По данным «Комсомольской правды-Челябинск», фирма собирала информацию о формировании заявки, чтобы препарат не оставался в остатках, так как он очень дорогой.

Мы отправили официальный запрос в московский офис Johnson & Johnson. На сайте компании мы нашли информацию, что в 2018 году Janssen (российская дочка J&J) начала сотрудничество с Biogen по выходу препарата «Спинраза» (нусинерсен) на российский рынок.

Ирина Гехт заявила, что не знает подробностей задержания.

— Я не могу сказать таких подробностей. Колоссальное количество лекарственных препаратов закупается через ее управление, — ответила Ирина Гехт.

Отметим, что в конце ноября глава правительства Михаил Мишустин внес препарат «Спинраза» в перечень жизненно важных лекарств. Одна инъекция «Нусинерсена» (торговое название лекарства) стоит 7,9 млн рублей. Каждому пациенту требуется шесть уколов в год — то есть 48 млн на человека.

Больных СМА может спасти только три препарата во всем мире — «Рисдиплам», «Золгенсма» и «Спинраза».

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