Суд отменил решение о новых границах городского бора Челябинска

Сейчас в бору действуют те границы, которые установило ЗСО. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Суд Санкт-Петербурга повторно рассмотрит апелляцию общественников об изменении границ челябинского бора. Такое решение принял кассационный суд, куда ранее подавало жалобу минэкологии Челябинской области.

— Какие основания, и что суд апелляционной инстанции нарушил, увидим только в тексте судебного акта, — сообщил правозащитник, экоактивист Владимир Казанцев, являющийся одним из истцов в деле об изменении границ бора.

В минэкологии Челябинской области подтвердили информацию о судебном решении. И в очередной раз подчеркнули, что выступают за расширении бора.

— Мы не имеем право комментировать решение суда. В любом случае, точку в данном вопросе должен поставить суд, — рассказал КП-Челябинск заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Что касается нашей стороны, то мы все сделали в рамках действующего законодательства. А также в рамках нашего регионального закона об особо охраняемых природных территориях. Были проведены комплексные экологические обследования, были рекомендации ученых. Все было сделано на основе их рекомендаций. И все равно мы стоим на позиции, что территория городского бора должна увеличиваться.

По словам замминистра, общественники хотят оспорить решение Законодательного собрания Челябинской области о присоединении к бору новых территорий, расположенных в урочище «Монахи» и в пойме реки Миасс. На самом деле общественники выступили против другого решения — против выведения другого лесного участка, на котором планируется построить хирургический корпус детской областной больницы. Для этого и понадобилось лишение этого куска земли особого статуса.

Напомним, скандал с бором разгорелся на фоне строительства нового корпуса детской областной больницы. Под него придется рубить деревья в бору. Одни челябинцы яростно бросились защищать зеленую часть города, другие выступили за то, чтобы больница все-таки появилась — это же жизни детей.

Власти предложили людям альтернативу: больницу построить, а границы бора расширить, присоединив территории урочища «Монахи», поймы реки Миасс. Местные экоактивисты попытались оспорить решение Заксобрания в Челябинском областном суде. Однако их требования не удовлетворили.

Тогда общественники обратились во Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге, который и встал на их сторону. Минэкологии не согласилось с решением суда и подало кассацию. Теперь дело будет пересмотрено.

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