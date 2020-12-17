После пресс-конференции Путина экологи прокомментировали ситуацию с выбросами в Магнитогорске и неумение отличить туман от смога

На выбросы пожаловался житель Магнитогорска Фото: кадр из видео

Сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции президента Владимира Путина прозвучал вопрос о выбросах в Магнитогорске. Один из жителей пожаловался на грязный воздух, но местный журналист Ольга Балабанова, которая до этого получила право задать вопрос, заявила, что выбросы уменьшились, а многие люди не отличают туман от смога.

Руководитель общественной организации «Антисмог» Михаил Махов рассказал КП-Челябинск о ситуации с выбросами в Магнитогорске. По его словам, они действительно уменьшились.

— ММК традиционно, как и другие металлургические предприятия, был огромным источником загрязнения воздуха, — комментирует Михаил Махов. — При этом, там проводится масштабная реконструкция, эффективно потрачены значительные средства на изменения технологии очистки, положительные изменения есть. Выбросы уменьшились, как количество, так и содержание вредных веществ. Другое дело, что раньше они были настолько велики, что то снижение, которое достигнуто на сегодняшний день, не кажется людям заметным, хотя оно есть.

Журналистов УрФО собрали в Екатеринбурге. Ольга Балабанова сидела в первом ряду с табличкой «мусор» Фото: Кадр видео

Михаил Махов также отметил, что о конечных результатах говорить рано, пока есть только промежуточные оценки. Выбросы уменьшаются, но не так быстро, как хотелось бы всем. Однако в будущем предприятия планируют вложить еще больше средств на реконструкцию грязных производств.

Что касается «неумения» отличить туман от смога, Михаил считает, что иногда это сделать действительно сложно.

— Часто люди путают разные атмосферные явления и дым, и смог, и туман... Смог обладает специфическим запахом, а туман не пахнем. Их различить возможно, но иногда они накладываются друг на друга, — заключил Михаил Махов.

Напомним, журналист Ольга Балабанова из Магнитогорска задала вопрос Путину о забуксовавшей мусорной реформе в регионе. После этого президент озвучил вопрос от жителя Магнитки и поинтересовался у Ольги, как реально обстоят дела с выбросами. Женщина считает, что ситуация улучшается. Сам президент отметил, что по его информации ММК, как промышленный гигант, вложило много средств в очистные сооружения, поэтому такое обращение оказалось для главы государства неожиданным.

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