Создатель «Разделяйки» в Челябинске поддержал мусорную реформу, о которой рассказал Владимир Путин

Путин ответил на вопрос о мусорной реформе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отвечая на вопрос журналистки из Магнитогорска о мусорной реформе, Владимир Путин заявил, что за утилизацию отходов должны отвечать производители упаковок. Автор проектов «Разделяйка» и «Вещеворот» Дмитрий Закарлюкин рассказал, к чему это может привести.

— Это прекрасная идея! На западе так и работает — 100% расширенная ответственность производителя. Если их обязать быть озабоченными переработкой, то они будут всячески влиять на это отрасль. В том числе уменьшая количество типов материалов упаковки, — объяснил Дмитрий Закарлюкин КП-Челябинск.

Напомним, журналистка из Магнитогорска поинтересовалась у президента, по каким причинам затягивается мусорная реформа. В ответ Владимир Путин сказал, что правительство сейчас работает над тем, чтобы переложить ответственность за переработку с граждан на производителей. Глава государства подчеркнул, что это должно стать нормой к 2030 году.

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