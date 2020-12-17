Создатель «Разделяйки» в Челябинске поддержал мусорную реформу, о которой рассказал Владимир Путин

Путин ответил на вопрос о мусорной реформе
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Отвечая на вопрос журналистки из Магнитогорска о мусорной реформе, Владимир Путин заявил, что за утилизацию отходов должны отвечать производители упаковок. Автор проектов «Разделяйка» и «Вещеворот» Дмитрий Закарлюкин рассказал, к чему это может привести.
— Это прекрасная идея! На западе так и работает — 100% расширенная ответственность производителя. Если их обязать быть озабоченными переработкой, то они будут всячески влиять на это отрасль. В том числе уменьшая количество типов материалов упаковки, — объяснил Дмитрий Закарлюкин КП-Челябинск.
Напомним, журналистка из Магнитогорска поинтересовалась у президента, по каким причинам затягивается мусорная реформа. В ответ Владимир Путин сказал, что правительство сейчас работает над тем, чтобы переложить ответственность за переработку с граждан на производителей. Глава государства подчеркнул, что это должно стать нормой к 2030 году.
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