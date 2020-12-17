«Шумит весь город»: магнитогорского журналиста, ответившую на вопрос Путина о выбросах, завалили сообщениями

Ольга Балабанова работает в газете ММК «Магнитогорский металл» Фото: кадр с видео

Журналист «Магнитогорского металла» Ольга Балабанова, которая ответила на вопрос Владимира Путина о выбросах в Магнитогорске во время пресс-конференции 17 декабря 2020, теперь вынуждена отбиваться от злопыхателей.

Не всем понравился ответ

— Сейчас шумит весь город по этому поводу, не всем жителями понравился мой ответ. Не понравилось людям, которые считают, что у нас очень грязно. Сообщений очень много, я закрыла сообщения во ВКонтакте, у меня 40 заявок в друзья — вероятно, люди которые хотят сказать мне, что они думают. Я не хочу собирать негатив, я понимаю, что они имеют право на свою точку зрения. Иногда стоит от этого оградиться, отвечать я точно не собираюсь, — поделилась Ольга Балабанова с журналистом КП-Челябинск после окончания пресс-конференции.

Друзья и родственники поддерживают Ольгу, советуют временно не читать соцсети и говорят, что гордятся ею.

Вопрос Владимира Путина застал врасплох Ольгу Балабанову

Вопрос от президента

Журналист участвует в пресс-конференции президента пятый раз и только сегодня удалось задать вопрос.

— Очень неожиданно. Обычно мы задаем вопросы, а тут тебе вопрос от президента. Застал врасплох, я растерялась, иначе бы ответила более грамотно. Можно было рассказать, что экологическая программа большая, мои доводы основаны на том, что я бываю на комбинате и вижу эти очистные сооружения, вижу, что это не форточка, которую можно открыть-закрыть. Программа рассчитана до 2025 года, впереди еще пять лет и будет здесь чисто, даже если сейчас еще не все в порядке, — объяснила журналист.

Привлекла внимание табличкой

Сам вопрос о мусорной реформе она решила задать, потому, что он касается почти всей страны. При том, что в Магнитогорске ситуация не такая уж и плохая. Говорит, специально не хотела концентрироваться на местечковых проблемах.

— Реформа тормозится не только у нас в области, это проблема общероссийского масштаба, — отмечает Ольга Балабанова. — Я насколько знаю, в Челябинске была ситуация, когда мусор не вывозили. У нас все организовано, просто была проблема со строительством полигона, но в этом году работы активно ведутся.

Журналистов УрФО собрали в Екатеринбурге. Ольга Балабанова сидела в первом ряду с табличкой «мусор» Фото: кадр с видео

Табличка «Мусор», на которую обратил внимание ведущий пресс-конференции, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, была написана уже в зале полпредства, где собрали уральских журналистов.

— Краткость сестра таланта. До последнего не знала на чем остановиться. Писала на коленке прямо в зале. Поняла, что сижу в первом ряду и есть шанс, — объяснила Ольга.

И этот шанс сработал.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Напомним, Владимир Путин сказал, что ему пришло сообщение о выбросах в Магнитогорске, что стало для него неожиданностью, ведь Магнитка вкладывала много средств, чтобы снизить выбросы. И решил узнать, как реально обстоят дела. Ольга Балабанова, отметив, что она работает в заводской газете, рассказала, что многие принимают туман за выбросы. Мы спросили мнение экологов, уменьшись ли выбросы и так ли сложно отличить туман от смога. А вот как отреагировали на ситуацию власти.

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