2019-12-31T16:59:15+03:00
Общество

Версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске Кремль назвал слухами

О причинах трагедии высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Лидия ПЕСКОВА
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Под завалами дома погибли 39 человек. Фото: Артем Ибрагимов.Под завалами дома погибли 39 человек. Фото: Артем Ибрагимов.
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Во вторник, 31 декабря, когда исполнился ровно год взрыву дома в Магнитогорске, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о причинах трагедии.

— Слухи о том, что это теракт, появились через несколько минут после взрыва. Они достаточно искусно вбрасывались в интернет, это установлено, в том числе с территории третьих стран. Эти слухи старательно подогревались. Это попытки накрутить ажиотаж вокруг трагедии. В настоящее время кроме как слухами эту информацию назвать нельзя, — заявил Песков журналистам.

Взрыв дома в Магнитогорске произошел рано утром 31 декабря 2018 года. Под завалами обрушившегося подъезда погибли 39 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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