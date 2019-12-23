Спустя год прервали молчание: СК рассказал о расследовании взрыва в Магнитогорске
31 декабря исполнится год со дня трагедии в Магнитогорске. В результате взрыва был разрушен подъезда в доме на проспекте Карла Маркса, 164. Под завалами погибли 39 человек.
Весь год продолжалось следствие, поэтому силовики хранили молчание. Редакция КП-Челябинск послала запрос с просьбой прокомментировать итоги расследования.
Все местные спецслужбы отказались от комментариев потому, что расследованием занимается Следственный комитет РФ. Мы направили официальный запрос на имя руководителя Александра Бастрыкина и получили ответ.
Такие вопросы мы задавали.
— В связи с тем, что расследование по уголовному делу продолжается, предоставление интересующих Вас сведений противоречит интересам предварительного расследования, — говорится ответе ведомства со ссылкой на статью 161 УПК РФ «Недопустимость разглашения данных предварительного расследования».
Отметим, что последний раз Следком комментировал ситуацию еще в январе.
— С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. Приоритетной остается версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено. Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств, — говорится в сообщении официального представителя СКР Светланы Петренко.
Ответ Следственного комитета.
Также мы связались с собственниками квартиры — семейная пара, которая стала эпицентром взрыва.Наше сообщение было прочитано, но осталось без ответа. Известно, что ранее с них брали подписку о неразглашении.
По какой схеме сдавались квадратные метры, и кто останавливался там незадолго до взрыва, — читайте расследование Ульяны Скойбеды.
Кстати, мы разбирались, как мог целый подъезд рухнуть из-за утечки газа и кто мог устроить этот взрыв.
39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...
Накануне Нового года в Челябинске проведут акцию памяти по жертвам взрыва в Магнитогорске. В Кафедральном соборе города металлургов пройдет панихида.
Накануне КП-Челябинск выяснила ранее неизвестные факты о магнитогорской трагедии. Жена мигранта, который потерял семью при взрыве в Магнитогорске, оказалась жива.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Возле дома в Магнитогорске, где год назад прогремел взрыв, поставили наряд полиции
Жители связывают это с приближающейся годовщиной (далее)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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