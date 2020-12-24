Ирина Хвингиня, приемная мама двухлетнего Мишы Волченкова, больного тяжелой формой СМА, рассказала как он перенес перелет из Челябинска в Москву. Малыш «прикован» к аппарату ИВЛ, поэтому организовать его перелет было не просто. Даже на борту все пошло не по плану.— Выяснилось, что розетки в самолете не подходят под то медоборудование, которые мы взяли. К счастью, аппарат искусственной вентиляции был с аккумулятором, плюс запасной. А все остальное в дороге не понадобилось, — рассказала радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) Ирина Хвингия. — В целом, что касается транспортировки, я могу сказать, что полет прошел отлично. На самом борту прекрасно обслуживали. Миша перенес взлет и посадку очень хорошо.Приемная мама предположила, что заминки произошли из-за технических неполадок. Возможно, неправильно была передана информация.Также перед отлетом попрощаться с Мишей пришла его биологическая мать. Она поддерживает телефонную связь с его новой семьей.— Она приходила в больницу. Но из-за эпидемиологической обстановки ее не пустили. Поэтому через окошко она с ним попрощалась. Созвонилась вечером уже после перелета, поинтересовалась как он его перенес, — добавила Ирина Хвингия.Напомним, Миша попал в больницу с пневмонией, когда ему было всего два месяца. Тогда врачи поставили ему страшный диагноз — спинальная мышечная атрофия. Биологическая мать ведет асоциальный образ жизни, лечилась от зависимости. Она отказалась забирать ребенка из больницы. Позже вся страна узнала о Мишу из передачи «Мужское и женское» на Первом канале. Тогда нейропсихолог Ирина Хвингия, принимавшая участие в программе в качестве эксперта, решилась усыновить тяжело больного ребенка.РАНЕЕ НА ТЕМУ«Всегда подключен к ИВЛ»: жительница Москвы усыновила тяжело больного мальчика из ЧелябинскаСегодня утром они вылетели в столицу (читать)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru