Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 31 октября 2020: прдление режима повышенной готовности, «ковидная» депрессия и маршрутка до новой инфекционки

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Челябинской области
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Общее число зараженных коронавирусом в Челябинской области уже достигло 20 113 человек. На утром 31 октября минздрав зарегистрировал 158 новых случаев.
За день выписали и отправили домой 44 пациента. С начала пандемии COVID-19 победили 14 946 жителей региона. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 31 октября.
Инфографика: коронавирус74.рф
За сутки погибло семеро зараженных. Четверо мужчин (86 лет, 64 года, 74 года и 72 года) умерли от коронавируса, у других новая инфекция была сопутствующим заболеванием:
— пациент, 83 года: хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет;
— пациентка, 74 года: хронический лимфолейкоз;
— пациентка, 55 лет: гемоторакс, шок.
Инфографика: yandex.ru/covid19/stat
Продление режима повышенной готовности
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности еще на две недели, подписав соответствующее распоряжение.
— Электронные больничные для людей 65+ будут автоматически продлены на две недели, — рассказала на традиционном брифинге по ковиду первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
В Челябинске откроют 300 новых коек для пациентов с коронавирусом
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Коек много не бывает
В Челябинской области увеличат количество коек, для больных коронавирусом. Например, недавно в горбольнице Южноуральск появилось еще 50 мест.
— На вечер пятницы, 30 октября, в Челябинской области развернуты 6306 коек в 28 медицинских организациях, — отчиталась первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
На следующей неделе в челябинской горбольнице №1 дополнительно появится еще 300 мест для пациентов с коронавирусом.
При каких симптомах можно ждать врача дома?
Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов заверил, что людям, чья жизнь находится в опасности, обязательно окажут помощь.
Если у вас есть симптомы ОРВИ, то на дом придет участковый врач. Если же пациент жалуется на кашель, насморк и высокую температуру, к нему отправят медика неотложной помощи.
С ветерком до новой инфекционки
До новой инфекционной больницы пустят маршрутку
Фото: Андрей АБРАМОВ
До новой инфекционной больницы, которую откроют уже в ноябре, запустят маршрутку. Ехать придется в Сосновский район.
— Мы уже договорились с ОКБ №3, что медики будут добираться до новой работы на служебном транспорте. При необходимости медперсонал также сможет ночевать в общежитии при больнице. А для родственников пациентов будет ходить маршрутка, — рассказала Ирина Гехт.
Басты не будет
Рэпер Баста отменил концерт в Челябинске из-за коронавируса. Мероприятие было запланировано на сегодня, 31 октября.
Организаторы успокоили фанатов с билетами на руках. Они действительны, новую дату концерта пообещали назвать позже.
От отрицания к депрессии. Что диагностировал психотерапевт у челябинцев
Психотерапевт Михаил Кузнецов оценил состояние челябинцев в период пандемии корнавируса по известной модели пяти стадий реакции человека: отрицание, гнев, сделка, депрессия и принятие. Оказывается, горожане сейчас находятся на предпоследней стадии — депрессии.
— Мы находимся на стадии договора с собой: что-то пособлюдаем, наденем масочки, перчатки. Большинство свыклись с тем, кто коронавирус есть и следующая неприятная стадия идет, которая обуславливает панические настроения — стадия депрессии. Человек понимает, что это неизбежная реальность, мир поменялся и неизвестно, какие новые правила прилетят завтра, — объяснил Михаил Кузнецов.
Когда заболевший COVID-19 становится заразным?
Челябинский эпидемиолог рассказал, когда заболевший человек наиболее заразен
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Человек, заболевший коронавирусом, может заразить окружающих, в последние два дня инкубационного периода. В это время у него еще нет видимых признаков вируса. Об этом КП-Челябинск рассказал внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.
Пневмония, если она возникает, развивается на 6-8 день. К этому времени период заразительности снижается.
Врачам-героям установят памятник
Врачам, положившим свою жизнь в борьбе с коронавирусом, установят памятный камень. Мемориал откроют на территории новой инфекционной больницы в Сосновом районе. Как он будет выглядит, пока не сообщается.
Также первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт допустила, что памятник медработникам откроют и в Челябинске. Сейчас ведутся переговоры.
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 31 октября.
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