Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 31 октября 2020: прдление режима повышенной готовности, «ковидная» депрессия и маршрутка до новой инфекционки

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

Общее число зараженных коронавирусом в Челябинской области уже достигло 20 113 человек. На утром 31 октября минздрав зарегистрировал 158 новых случаев.

За день выписали и отправили домой 44 пациента. С начала пандемии COVID-19 победили 14 946 жителей региона. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 31 октября.

Инфографика: коронавирус74.рф

За сутки погибло семеро зараженных. Четверо мужчин (86 лет, 64 года, 74 года и 72 года) умерли от коронавируса, у других новая инфекция была сопутствующим заболеванием:

— пациент, 83 года: хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет;

— пациентка, 74 года: хронический лимфолейкоз;

— пациентка, 55 лет: гемоторакс, шок.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Продление режима повышенной готовности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности еще на две недели, подписав соответствующее распоряжение.

— Электронные больничные для людей 65+ будут автоматически продлены на две недели, — рассказала на традиционном брифинге по ковиду первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

В Челябинске откроют 300 новых коек для пациентов с коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

Коек много не бывает

В Челябинской области увеличат количество коек, для больных коронавирусом. Например, недавно в горбольнице Южноуральск появилось еще 50 мест.

— На вечер пятницы, 30 октября, в Челябинской области развернуты 6306 коек в 28 медицинских организациях, — отчиталась первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

На следующей неделе в челябинской горбольнице №1 дополнительно появится еще 300 мест для пациентов с коронавирусом.

При каких симптомах можно ждать врача дома?

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов заверил, что людям, чья жизнь находится в опасности, обязательно окажут помощь.

Если у вас есть симптомы ОРВИ, то на дом придет участковый врач. Если же пациент жалуется на кашель, насморк и высокую температуру, к нему отправят медика неотложной помощи.

С ветерком до новой инфекционки

До новой инфекционной больницы пустят маршрутку Фото: Андрей АБРАМОВ

До новой инфекционной больницы, которую откроют уже в ноябре, запустят маршрутку. Ехать придется в Сосновский район.

— Мы уже договорились с ОКБ №3, что медики будут добираться до новой работы на служебном транспорте. При необходимости медперсонал также сможет ночевать в общежитии при больнице. А для родственников пациентов будет ходить маршрутка, — рассказала Ирина Гехт.

Басты не будет

Рэпер Баста отменил концерт в Челябинске из-за коронавируса. Мероприятие было запланировано на сегодня, 31 октября.

Организаторы успокоили фанатов с билетами на руках. Они действительны, новую дату концерта пообещали назвать позже.

От отрицания к депрессии. Что диагностировал психотерапевт у челябинцев

Психотерапевт Михаил Кузнецов оценил состояние челябинцев в период пандемии корнавируса по известной модели пяти стадий реакции человека: отрицание, гнев, сделка, депрессия и принятие. Оказывается, горожане сейчас находятся на предпоследней стадии — депрессии.

— Мы находимся на стадии договора с собой: что-то пособлюдаем, наденем масочки, перчатки. Большинство свыклись с тем, кто коронавирус есть и следующая неприятная стадия идет, которая обуславливает панические настроения — стадия депрессии. Человек понимает, что это неизбежная реальность, мир поменялся и неизвестно, какие новые правила прилетят завтра, — объяснил Михаил Кузнецов.

Когда заболевший COVID-19 становится заразным?

Челябинский эпидемиолог рассказал, когда заболевший человек наиболее заразен Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Человек, заболевший коронавирусом, может заразить окружающих, в последние два дня инкубационного периода. В это время у него еще нет видимых признаков вируса. Об этом КП-Челябинск рассказал внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.

Пневмония, если она возникает, развивается на 6-8 день. К этому времени период заразительности снижается.

Врачам-героям установят памятник

Врачам, положившим свою жизнь в борьбе с коронавирусом, установят памятный камень. Мемориал откроют на территории новой инфекционной больницы в Сосновом районе. Как он будет выглядит, пока не сообщается.

Также первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт допустила, что памятник медработникам откроют и в Челябинске. Сейчас ведутся переговоры.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 31 октября.

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