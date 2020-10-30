Договариваемся с собой и переходим к депрессии: психотерапевт описал состояние челябинцев в период коронавируса

Первая фаза — отрицание, принятие нового Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус превращается в источник хронического стресса для населения. Обостряются неврозы, взаимоотношения в семье — особенно у тех, кто сидит на изоляции. Об этом рассказал журналисту КП-Челябинск психотерапевт Михаил Кузнецов.

Если оценивать по известной модели пяти стадий реакции человека, описанной Элизабет Кюблер-Росс, мы находимся на четвертой — в стадии депрессии.

— Первая фаза — принятие нового — это фаза отрицания. Кто-то верит в пандемию, кто-то нет. Когда начинаются первые случаи, возникает фаза протеста. Это было видно по тому, что распространяется Интернете: «нас хотят чипировать», «это заговор». Кто-то до сих пор находится на этой стадии — в основном это те, кто живет эмоциями. Потом возникает фаза внутреннего договора с собой: мы что-то пособлюдаем, наденем масочки, перчатки. Мы находимся на этой стадии и переходим в следующую, — отметил Михаил Кузнецов. — Большинство свыклись с тем, кто коронавирус есть и следующая неприятная стадия идет, которая обуславливает панические настроения — стадия депрессии. Человек понимает, что это неизбежная реальность, мир поменялся и неизвестно, какие новые правила прилетят завтра.

Главное, что нужно делать — не поддаваться панике. Помогает занятие спортом, поездки на природу. Обратиться за бесплатной психологической помощью челябинцы могут по номеру доверия: +7 (351) 269 77 77. На горячей линии дежурят психологи, психотерапевт, психиатр и соцработник, который прошел обучение по коронавирусу и межличностным отношениям. Звонки анонимны. Мы пообщались со специалистами, работающими на горячей линии, и узнали, с какими тревогами и проблемами звонят горожане.

Между тем, как рассказал замминистра здравоохранения Челябинской области за время карантина ожидаемо снизилось число ДТП, потому что люди стали меньше ездить, что удивило врачей, так это снижение травматизма, в том числе, бытового. Ранее в МЧС рассказывали о снижении числа пожаров во время самоизоляции.

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