Человек может заразить близких, еще не подозревая о болезни у себя Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Человек, заболевший коронавирусом, может заразить других, еще даже не подозревая болезнь у себя.

— Человек становится заразным в последние два дня инкубационного периода — то есть, когда у него нет проявлений, — рассказал журналисту КП-Челябинск главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.

А вот, когда уже развивается пневмония, период заразительности снижается.

По словам Александра Выгоняйлова, пневмония обычно появляется на 6-8 день, но не ранее четвертого. Именно поэтому больного не спешат отправлять на компьютерную томографию — она просто ничего не покажет.

Как защититься от коварной болезни? В первую очередь, соблюдая социальную дистанцию и масочный режим. Коронавирус, отмечает Александр Выгоняйлов — болезнь близкого контакта. Достаточно побыть рядом с зараженным в течение 15 минут на расстоянии менее 1,5 метров. Ранее мы рассказывали, где чаще всего челябинцы подхватывают болезнь, а также как влияет курение на течение болезни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что мы знаем о коронавирусе сегодня: 15 самых важных фактов озвучил Центральный НИИ эпидемиологии

Когда человек, подхвативший ковид, становится заразным, у кого выше шансы переболеть легко и другие данные, о которых нужно знать каждому (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru