Человек может заразить близких, еще не подозревая о болезни у себя
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Человек, заболевший коронавирусом, может заразить других, еще даже не подозревая болезнь у себя.
— Человек становится заразным в последние два дня инкубационного периода — то есть, когда у него нет проявлений, — рассказал журналисту КП-Челябинск главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.
А вот, когда уже развивается пневмония, период заразительности снижается.
По словам Александра Выгоняйлова, пневмония обычно появляется на 6-8 день, но не ранее четвертого. Именно поэтому больного не спешат отправлять на компьютерную томографию — она просто ничего не покажет.
Как защититься от коварной болезни? В первую очередь, соблюдая социальную дистанцию и масочный режим. Коронавирус, отмечает Александр Выгоняйлов — болезнь близкого контакта. Достаточно побыть рядом с зараженным в течение 15 минут на расстоянии менее 1,5 метров. Ранее мы рассказывали, где чаще всего челябинцы подхватывают болезнь, а также как влияет курение на течение болезни.
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