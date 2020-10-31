Взрывная волна оставила несколько машин без стекол Фото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинцы, чьи машины оказались без стекол после ЧП в центре города, могут получить денежную компенсацию. Рассказываем, как получить страховую выплату за машину, пострадавшую от взрыва в больнице Челябинска 31 октября 2020.

— Если машина застрахована по каско, то сразу зафиксируйте все повреждения — фото, видео, описание. У многих страховщиков сейчас есть мобильные приложения, через которые можно оперативно передать данные. Сразу же уведомьте страховую компанию. Там пошагово расскажут, что делать дальше и какие потребуются документы, — рекомендует директор Агентства страховых услуг Ярослав Королев.

Специалисты рекомендуют взять у полиции (МЧС, ГИБДД) талон-уведомление, что произошел взрыв. Следующий шаг — приехать на осмотр в страховую компанию и написать заявление.

По словам Ярослава Королева, взорвавшаяся кислородная станция относится к особо опасным объектам и подлежит обязательному страхованию. А значит, за пострадавшее имущество (включая квартиры) и вред здоровью положена страховое возмещение.

— Порядок такой же — зафиксировать повреждения, взять официальный документ о произошедшем и обратиться в страховую компанию, у которой у ГКБ№2 заключен договор по ОПО, — комментирует Ярослав Королев. — Процедура выплат, как правило, не быстрая. Но общая сумма страхового покрытия 10 млн рублей.

Как уточнил эксперт, возмещаются и все косвенные затраты, например, эвакуатор, такси и пр. Для этого рекомендуется собрать все чеки и составить опись. Все вместе с официальным документом о взрыве предоставляется в страховую компанию.

Как только появится информация о страховщике, КП-Челябинск дополнит материал.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что от взрыва пострадало здание самой больницы, балконы первого и второго этажа, соседний девятиэтажный дом, там выбило окна. Жильцам будет предоставлено временное жилье и оказана необходимая материальная помощь.

Взрыв произошел утром 31 октября на территории ГКБ№ 2, на базе которой работает ковидный госпиталь. Очевидцы сняли момент пожара и взрыва на видео. Пришлось эвакуировать всех пациентов — 158 больных.

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