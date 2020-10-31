Жильцам, чьи квартиры пострадали от взрыва в больнице Челябинска, окажут материальную помощь

Взрывной волной выбило окна в соседних домах
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
Всем, чьи квартиры пострадали от взрыва в больнице Челябинска 31 октября 2020, предоставят временное жилье. Об этом сегодня после оперативного штаба сообщил губернатор Алексей Текслер.
— Пострадало здание самой больницы, балконы первого и второго этажа, соседний девятиэтажный дом, там выбило окна. Я сейчас пойду, посмотрю и пообщаюсь с жильцами. Людям будет предоставлены помещения маневренного фонда или общежития ЮУрГУ. Там здание новое, с хорошими условиями. Будет оказана и необходимая материальная помощь, — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
По его словам, поручения по оперативному восстановлению остекления уже даны.
По данным администрации города, 201 окно, в том числе 70 балконных остеклений, необходимо заменить в жилом доме и общежитии. В ближайшее время начнётся составление сметы.
Глава региона также объяснил появление информации о двух погибщих пациентах больницы, где произошел взрыв. По его словам, два человека скончались утром и это не было связано с ЧП.
Взрыв произошел утром 31 октября на территории ГКБ№ 2, на базе которой работает ковидный госпиталь. Очевидцы сняли момент пожара и взрыва на видео. Пришлось эвакуировать всех пациентов - 158 больных.
Сейчас в городе введен режим ЧС. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
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