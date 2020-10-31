Жильцам, чьи квартиры пострадали от взрыва в больнице Челябинска, окажут материальную помощь

Взрывной волной выбило окна в соседних домах Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Всем, чьи квартиры пострадали от взрыва в больнице Челябинска 31 октября 2020, предоставят временное жилье. Об этом сегодня после оперативного штаба сообщил губернатор Алексей Текслер.

— Пострадало здание самой больницы, балконы первого и второго этажа, соседний девятиэтажный дом, там выбило окна. Я сейчас пойду, посмотрю и пообщаюсь с жильцами. Людям будет предоставлены помещения маневренного фонда или общежития ЮУрГУ. Там здание новое, с хорошими условиями. Будет оказана и необходимая материальная помощь, — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По его словам, поручения по оперативному восстановлению остекления уже даны.

По данным администрации города, 201 окно, в том числе 70 балконных остеклений, необходимо заменить в жилом доме и общежитии. В ближайшее время начнётся составление сметы.

Глава региона также объяснил появление информации о двух погибщих пациентах больницы, где произошел взрыв. По его словам, два человека скончались утром и это не было связано с ЧП.

Взрыв произошел утром 31 октября на территории ГКБ№ 2, на базе которой работает ковидный госпиталь. Очевидцы сняли момент пожара и взрыва на видео. Пришлось эвакуировать всех пациентов - 158 больных.

Сейчас в городе введен режим ЧС. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Онлайн-трансляция с места ЧП - на нашем сайте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru