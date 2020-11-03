После взрыва кислородной станции ГКБ №2 в Челябинске прошли профилактические проверки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинсой области не думает сдаваться. За сутки зарегистрированы 172 случая заражения. Рассказываем последние новости.

На утро 4 ноября минздрав подтвердил, что в регионе уже 20788 фактов заражения. За день из больниц выписали 82 пациента. Всего 15281 житель региона победил COVID-19.

Инфографика: коронавирус74.рф

За прошедшие сутки умерли пять человек, зараженных новой инфекцией. У двух женщин (75 лет, 89 лет) и 53-летнего мужчины коронавирус стал основой причиной смерти, еще у двоих COVID-19 был сопутствующим:

— пациентка, 73 года: злокачественное новообразование;

— пациент, 75 лет: острый инфаркт миокарда.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Челябинские обезьянки ушли на самоизоляцию

Со вторника, 3 ноября, Челябинский зоопарк закрыл для посещения зал с обезьянами. Дело в том, что приматы тоже могут заразиться коронавирусом.

— С 3 ноября зал с приматами (правое крыло помещения «Экзотические животные») будет закрыт для посещения в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в городе. Человекообразные обезьяны восприимчивы к тем же вирусам, что и люди, — пишут официальные представители зоопарка.

После взрыва в Челябинске проверили все кислородные станции

После взрыва кислородной будки в ГКБ №2 в Челябинске решили проверить и другие установки. Сотрудники пожарного надзора обошли 26 медучреждений и осмотрели баллоны с кислородом.

На этом все не заканчиватся. Прокуратура также инициировала комплексную проверку для профилактики ЧП.

«Мою машину просто раскурочило»: челябинка рассказала, как пережила взрыв кислородной станции в больнице

Вот так выглядела магнитола челябинки после взрыва

Челябинка, которая живет возле ГКБ №2, рассказала журналистам КП-Челябинск о том, что взрыв кислородной будки напоминал падение метеорита в 2013 году.

Похоже, и ущерб тоже сопоставим с инцидентом семилетней давности. Возле своей машины женщина обнаружила взорвавшиеся части станции. Также у нее выгорела магнитола и выбило стекла. Еще во дворе стояло авто ее мужа, которое тоже пострадало.

Супругу челябинки тоже досталось, ударная волна вытолкнула его с балкона в квартиру. А в лицо ему прилетели осколки.

В Челябинской области проводят бесплатные тесты на ВИЧ

В городах Челябинской области проводят бесплатные тесты на ВИЧ. Южноуральцам предлагают не только сдать анализы, но и пройти консультацию у врача, который ответит на все интересующие вопросы. В минздраве подчеркнули, что тестирование проводят анонимно.

Акция доступна в следующих городах:

4 ноября

Златоуст

Время: 12:00 — 18:00

Адрес: г. Златоуст, ул.пос.Айский, д.70 (ТРК «Тарелка»).

5 ноября

Челябинск

Время: 12:00 — 18:00

Адрес: г. Челябинск, ул.Артиллерийская, д.136 (ТРК «Горки»).

Копейск

Время: 12:00 — 18:00

Адрес: г.Копейск, пр.Славы, д.8 (ТРК «Слава»).

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 4 ноября.

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