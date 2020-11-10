В «красной зоне» пульсоксиметром измеряют сатурацию пациентам каждые два часа. Фото: Артем КИЛЬКИН

В аптеках Челябинска теперь можно бесплатно измерить насыщение крови кислородом — сатурацию. Сниженный показатель — один из симптомов коронавируса. Для исследования используются пульсоксиметрами, ими снабдили большинство госаптек. Приходишь, надеваешь «крокодильчика» на палец и через несколько секунд видишь результат. Какие значения сатурации (кислорода в крови) у взрослых считаются нормой? Об этом мы спросили заведующую терапевтическим отделением Челябинской областной клинической больницы № 2 Ольгу Гузь.

— Норма сатурации у взрослого человека — 95-99%, — говорит специалист. — В наших клинических рекомендациях все, что ниже 94% — повод задуматься, что в организме уже происходит поражение легких. При таких показателях необходимо обязательно обратиться к врачу.

Проверить сатурацию можно самостоятельно. Пульсоксиметрами, по распоряжению губернатора Челябинской области, обеспечили государственные аптеки нашего города. Прямо на месте люди могут бесплатно измерить уровень насыщения крови кислородом. Хранятся приборы у провизоров.

Вдаваться в технические подробности измерения сатурации Ольга Гузь не стала. Но отметила, что норма сатурации едина для людей всех возрастов вне зависимости от пола. Во всяком случае, разбивки в показателях для пациентов трудоспособного возраста и пенсионеров в клинических рекомендациях, по которым работают врачи в ОКБ №2, нет.

Повлиять на достоверность показаний прибора может разве что маникюр.

— У женщин с гель-лаком на ногтях пульсоксиметр занижает параметры, и показатели могут быть некорректными, — уточнила терапевт. — Поэтому желательно, конечно, замерять сатурацию без гель-лака.

Теперь приборами в аптеках могут воспользоваться все желающие. Фото: Минздравствуйте / Telegram.com

В инструкциях к некоторым пульсоксиметрам также сказано, что портативные приборы могут показывать заниженные значения при разряженной батареи.

По данным Минздрава Челябинской области, в аптеки областного склада уже поступили 200 приборов. И их уже успели оценить посетители.

Видите? У этого пациента показатели сатурации в норме. Фото: Минздравствуйте / Telegram.com

— Подобную диагностику теперь может сделать любой желающий в наших аптеках, совершенно бесплатно, — рассказала фармацевт Елизавета Ильина. — Несколько минут и результат на экране. Перед каждым новым использованием прибор обрабатывается антисептиком, убивая все бактерии.

Перед использованием прибор в аптеке обработают антисептиком. Фото: Минздравствуйте / Telegram.com

Возможность бесплатного измерения уровня насыщения крови кислородом в условиях пандемии коронавируса — решение важное. Стоимость прибора в аптечной сети достигает нескольких тысяч рублей, и приобретение устройства для домашнего использования по карману не всем.

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 15 ноября. В регионе запрещено проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Аналогичные ограничения в регионе действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта. При этом число зараженных с каждым днем становится все больше, их число с начала пандемии перевалило за 22 тысячи человек.

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