В новом автовокзале будут крытые платформы, и людям не придется мерзнуть на улице в ожидании автобуса. Фото: читатель КП, предоставлено ООО «Служба организация движения»

В Тракторозаводском районе Челябинска откроют новый автовокзал с транспортной развязкой. Здание уже несколько месяцев возводят на пересечении проспекта Комарова с улицами Бажова и Завалишина. Как рассказал корреспонденту КП-Челябинск руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев, это место выбрали для удобства пассажиров и чтобы разгрузить проспект Победы от пригородных маршруток. Но в Миндортрансе и мэрии пока открещиваются от объекта.

— В Челябинске в настоящее время развязочные узлы есть во всех направлениях, исключение — Курган. Соответственно было принято решение для удобства пассажиров, которые отправляются на пригородных и международных автобусах в ту сторону, построить в Тракторозаводском районе пересадочный пункт, — говорит Сергей Валеев, курирующий работу автовокзалов в Челябинске. — Это будет полноценный современный автовокзал с транспортной развязкой, отличающийся от тех, что уже есть в городе. Оформленный в современном стиле, в нем будет достаточно удобно пассажирам. В зале ожидания — хороший обзор, и люди, не выходя из него на улицу, через стекло смогут увидеть, какой автобус подъезжает. Им не придется ожидать транспорт на улице.

Строительство автовокзала должны завершить до конца года. Фото: предоставлено ООО «Служба организация движения»

Название новому автовокзалу еще не придумали. Но, по аналогии с уже имеющимися «Центральным», «Южными воротами» и «Северными воротами», можно предположить, что его окрестят «Восточным». Какой по объему транспортный поток через него пойдет на сегодняшний день неизвестно, но это будет пригородный, междугородний и даже городской транспорт.

Он будет не похож ни на один имеющийся автовокзал в Челябинске. Фото: предоставлено ООО «Служба организация движения»

— Точные цифры не назову, но при реализации проекта был учтен достаточно большой транспортный узел, — продолжает Сергей Валеев. — Сейчас же у нас пригородные маршруты, которых под Челябинском много, хаотично двигаются в Курганском направлении: люди едут с разных остановок — «Теплотеха», «Юрюзани» и так далее — и забивают трафик проспекта Победы. Потому что в Челябинске нет для них единого пункта отправления. Теперь он появится, пассажиры смогут заранее купить билет на удобное время, а не стоять на остановке в ожидании транспорта. Также в проекте рассчитаны те городские маршруты, которые могут заезжать на автовокзал.

После распоряжения губернатора Челябинской области Алексея Текслера о переносе автовокзала «Центральный» рядом с дворцом спорта «Юность», строительство объекта в Тракторозаводском районе выглядит вполне очевидным. Транспортные потоки чиновники, правда, изначально планировали распределить между «Северными воротами» на Свердловском тракте, и «Южными воротами» у торгового комплекса «Синегорье».

Подъезжающий автобус пассажиры смогут увидеть через стекло. Фото: предоставлено ООО «Служба организация движения»

Сергей Валеев говорит, что с закрытием автовокзала у «Юности» для пассажиров в худшую сторону ничего не поменяется. Курганское направление с него перенесется к ТК «Синегорье» (и это будет основная точка), и дублировать их будут и на новом автовокзале на ЧТЗ. В Металлургическом районе так и останутся «Северные ворота», никаких изменений в его режиме и новых направлений движения не добавится.

Автовокзал «Восточный» на улице Завалишина уже почти готов. Но городские власти заявляют, что там строится совсем другой объект.

Расцветка зданий на эскизе очень похожа на строящийся «автоцентр». Фото: предоставлено ООО «Служба организация движения»

Так объект выглядит сейчас. Фото: читатель КП

— Речи о создании автовокзала или станции в Тракторозаводском районе не идет, — отметили в пресс-службе администрации Челябинска. — Строительство там действительно ведется, но, согласно выданному в 2016 году разрешению, возводится автомобильный центр.

К концу 2020 года строительство планируют завершить. Фото: читатель КП

Зато в региональном Миндортрансе не столь категоричны.

— В рамках создания транспортной агломерации «Большой Челябинск» научный центр ЮУрГУ (НИУ) должен до конца года предоставить новую схему маршрутной сети, по которой будет понятно, есть ли необходимость в наличии транспортной станции в указанном направлении, — отметили в пресс-службе ведомства. — Пока в Челябинске работают три автовокзала (станция «Южная» на улице Блюхера у областной больницы — не в счет. — Прим. автора)). С февраля 2021 года после ликвидации «Центрального» у дворца спорта «Юность», останется только два — «Северные ворота» и «Южные ворота».

Чиновники обещают, что неудобств из-за закрытия «Центрального автовокзала» челябинцы не испытают.

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