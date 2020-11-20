Малышку искали всю ночь, но найти ее пока не удалось. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области / Vk.com

В Челябинске пропала пятилетняя Ксения Крюкова. Девочка накануне вечером вышла из дома в Калининском районе и не вернулась. Всю ночь ребенка искали волонтеры, но пока найти малышку им не удалось. Об этом КП-Челябинск рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Челябинской области.

Известно, что девочка ушла из дома вечером в четверг, 19 ноября. О ее пропаже волонтерам сообщили родители.

— Всю ночь волонтеры искали ребенка в районе Теплотехнического института — на пересечении проспекта Победы с улицей Кирова в радиусе четырех километров. Найти ребенка не удалось, — рассказали в региональном отделении «Лиза Алерт». — На данный момент объявлен сбор волонтеров на улице Кирова, 4а, и продолжать прочесывать местность будут 15 человек. Ночью их было больше, но, так как люди работают, их число уменьшилось. Требуется помощь добровольцев. Просьба быть в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области / Vk.com

Приметы ребенка: рост сантиметра, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Была одета в зелено-голубую куртку с пчелками, черные брюки, блестящие угги и оранжевую шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Крюковой Ксении, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или информационному организатору поисков — 8-950-735-49-76 (Сима).

В пресс-службе УМВД по Челябинску уточнили, что заявление от родителей о пропаже девочки поступило в отдел полиции Калининского района.

В Челябинске также разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика. Его нет дома уже пятые сутки.

В октябре челябинцы нашли в киоске четырехлетнюю девочку. Родителей рядом не оказалось, и ребенка увезли в реабилитационный центр.

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