Главу секты Виссариона привезли в СИЗО Челябинска, где умер Тесак

Виссариона и двух его сообщников задержали в сентябре Фото: Алена МАРТЫНОВА

Главу секты Виссариона — Сергея Торопа — доставили в челябинское СИЗО №3. Об этом сообщили его адвокаты в своем телеграм-канале. Они также добавили, что там он находится временно, позже его отправят в Новосибирск, где он пробудет под стражей до 15 января 2021 года.

— Иногда такие «этапы» идут месяц, так как нет подходящего транспорта, иногда быстрее. Надеемся, что Тороп прибудет в течение 7-10 дней в Новосибирск, — сообщили адвокаты.

Напомним, Сергей Тороп является основателем религиозного движения «Церковь последнего завета», которое насчитывает порядка 10 тыс. последователей. Он также называет себя Виссарионом или «вторым Христом». 22 сентября его задержали вместе с двумя другими руководителями общины по подозрению в психологическом насилии над людьми (ч. 1 ст. 239 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью двух и более лиц (п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Торопа задержали после того, как в одной из деревень, где жили его сторонники, нашли тело младенца. Как оказалось, родителям ребенка Виссарион запретил обращаться за помощью к обычным врачам. Также была найдена предсмертная записка мужчины, который продал все свое имущество, чтобы вступить в секту, однако Тороп так и не принял его. После этого адепт решил свести счеты с жизнью.

Напомним, в СИЗО №3, куда привезли Виссариона, в сентябре этого города нашли мертвым Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Официальная версия произошедшего — самоубийство, однако родственники и адвокаты продолжают настаивать на возбуждении уголовного дела. Но следователи отказываются это делать.

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