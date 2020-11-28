Следователи во второй отказали в возбуждении дела по смерти Тесака в челябинском СИЗО

Тело Тесака было найдено утром 16 сентября в одиночной камере челябинского СИЗО № 3. Фото ТАСС / Сергей Савостьянов

СУ СК России по Челябинской области во второй раз отказал в возбуждении дела по факту смерти Максима Марцинкевича. Следователи считают, что националист покончил с собой в камере СИЗО. Об этом сообщил адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик, который сразу заявлял, что не верит в суицид своего клиента.

По его словам, проверку по гибели Тесака начали в сентябре, когда его нашли мертвым в челябинском СИЗО. 16 октября Следственный комитет впервые отказался возбуждать дело по статье «Убийство». Однако после вмешательства прокуратуры, снова началась проверка. Но и она ни к чему не привела.

Алексей Михальчик направил жалобу на действия следователей в Центральный районный суд Челябинска. Документ он опубликовал 27 ноября в своих соцсетях.

В нем Михальчик напомнил, что Марцинкевич жаловался адвокату и близким, что его пытали в красноярском СИЗО, чтобы заставить признаться в преступлениях. Но ФСИН эту информацию опровергает. Также в документе говорится о выводах судмедэксперта Елены Кучиной, которая посчитала, что Тесак не мог нанести себе повреждения, которые были обнаружены на его теле. К тому же адвокат отметил, что семью Марцинкевича не ознакомили ни с первым, ни со вторым отказным, а также с материалами проверки.

— Прошу суд истребовать материал проверки по факту смерти Марцинкевича М.С. и заявлению о его убийстве для полноты проверки доводов, приведенных в настоящей жалобе. Признать незаконным и необоснованным постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Марцинкевича М.С. и по заявлению о его убийстве от 16.11.2020 г., обязать устранить допущенное нарушение, — написал в жалобе Алексей Михальчик.

Адвокат также попросил признать незаконными отказы силовиков в ознакомлении семьи с документами.

Напомним, тело Тесака было найдено утром 16 сентября в одиночной камере челябинского СИЗО № 3. Рядом с ним лежали предсмертные записки, в которых Марцинкевич просил передать гражданской жене книгу и личный дневник, а также извинялся перед администрацией изолятора «за доставленные хлопоты».

Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента. Основной версией являлся суицид. При этом Тесак в нескольких письмах сообщал, что никогда не совершит самоубийство и призывал не верить в такой исход.

Позже следователи заявили, что перед смертью он признался в серии убийств, а также указал места криминальных захоронений. Это якобы могло стать мотивом для ухода из жизни.

В Челябинске Марцинкевич был временно. Он должен был отправиться в Москву. Напомним, что Тесак несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за экстремизм, разбой и хулиганство.

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