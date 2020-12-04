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В Челябинской области мальчик, которого мать около 10 лет держала взаперти, рискует остаться без ног

Женщина не показывала ребенка врачам, и у него началось сильное искривление позвоночника
Ангелина ЗАКИРОВААнгелина ЗАКИРОВА
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Дарина Азизова собирает деньги на лечение младшего брата

Дарина Азизова собирает деньги на лечение младшего брата

Дарина Азизова, которую мать держала в заточении 10 лет вместе с другими детьми, собирает деньги на операцию для младшего брата. У 16-летнего Давида сколиоз четвертой степени и кифоз (искривление позвоночника в передне-задней плоскости — прим. авт.). Болезнь начала развиваться еще три-четыре года назад.

— Мы маме говорили, что Давида надо лечить. Но она, просто глядя в глаза, сказала, что хочет, чтобы он остался инвалидом ,так как только в этом случае он не сможет от нее уйти, — рассказала КП-Челябинск Дарина Азизова.

Давиду диагностировали сколиоз четвертой степени и кифоз

Давиду диагностировали сколиоз четвертой степени и кифоз

Сейчас Дарина живет в Подмосковье с молодым человеком. Она хочет стать швеей и заниматься творчеством. Брат и сестра — в Усть-Катаве с отцом. Давид из-за болезни учится дома, он перешел в четвертый класс.

Мальчику не смогли помочь даже специалисты центра Илизарова в Курганской области. Врачи сначала откладывали операцию, а потом и вовсе отказались.

— Врачи просто пришли и сказали, что операции не будет, потому что Давид гарантировано останется без ног. Они сами говорят, что в России нет опыта в таких операциях, — вспоминает Дарина.

В интернете девушка узнала, что помочь брату могут в Израиле. Но одна только консультация обойдется в 550 долларов, а еще нужно сдать анализы до операции. Но и в благотворительные фонды Дарина обращаться не спешит, боится мошенников.

— Лохотронщиков очень много с этими фондами. Я не знаю, в какой обращаться, — говорит Дарина.

По словам девушки, Давиду с каждым днем становится хуже. Боли в спине становятся все сильнее, а последствия будут необратимыми.

— Он старается уже почти не ходить, потому что боли стали посещать чаще, даже когда он элементарно пытается встать с кровати или открыть дверь в комнату. Врач объяснял мне, что рано или поздно он может неудачно упасть и останется без ног. Также будут нарушаться дыхательные функции, — объяснила Дарина Азизова.

Напомним, девушка выкрала и спрятала младшую сестру и брата от психически нестабильной матери. Около 10 лет она держала их взаперти в частном доме и не давала общаться с людьми. Даже соседи не знали, что у женщины две дочки и сын. Родной отец детей бывал дома редко, поэтому не замечал странностей в поведении жены. После того, как друг Дарины помог девушке сбежать и придать историю огласке, Азизова не выдержала, подожгла дом и покончила с собой.

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