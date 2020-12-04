Каток расположен не в классической коробке, а прямо среди деревьев. Фото: управление культуры администрации Челябинска

В Челябинске в субботу, 5 декабря, откроют большой искусственный каток под открытым небом. Покататься на коньках в парке имени Терешковой можно будет прямо по аллеям среди деревьев. Единовременно он сможет принять до 300 человек.

Льдом покрыли парковые аллеи. Фото: управление культуры администрации Челябинска

Длина дорожек составляет 800 метров. Фото: управление культуры администрации Челябинска

— Начало торжественной церемонии в 15:30, — сообщили в управлении культуры администрации Челябинска. — В открытии катка примут участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, гендиректор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский и другие известные южноуральцы.

Общая площадь спортивного объекта – 3 тысячи квадратных метров. Фото: управление культуры администрации Челябинска

Созданием катка занималась компания «Формула льда», которая уже делала ледовые площадки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Толщина льда, покрывающая каток, – 8 см. Для наморозки льда используется 7 контуров технологических трубопроводов общей протяжённостью – 67 500 метров. Хладагент, пущенный по системе наморозки льда (этиленгликоль), способен поддерживать ледовое покрытие в рабочем состоянии при температуре воздуха до +10 градусов Цельсия.

Протяжённость ледовых дорожек – 800 метров, ширина от 15 метров (центральная аллея) до 2,5 метров (примыкающие по бокам аллеи). Фото: управление культуры администрации Челябинска

Чиновники объявили о том, что челябинский парк имени Терешковой превратят в огромный каток в начале октября. Его созданием будет заниматься компания «Формула льда», которая уже делала ледовые площадки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Работать каток в парке имени Терешковой будет даже весной. Поддерживать лед будет специальное оборудование — холодильные установки. Проезды будут сделаны на существующих дорожках парка, а не просто по кругу, чтобы люди могли сформировать себе маршрут и ездить так, как хотят. При этом по бокам парка останутся пешеходные дорожки.

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