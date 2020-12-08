Челябинец проплыл по озеру в костюме Деда Мороза

Юрий Важенин прокатился по озеру в костюме Деда Мороза. Фото: Александр Нифанин

В Челябинске организатор сообщества «Ура Каяк» Юрий Важенин записал новогоднее поздравление, прокатившись на каяке в костюме Деда Мороза. Он признается, что идея пришла ему в голову спонтанно. В пятницу решил, а в выходные уже поехал. Есть погода, есть настроение — снимаем.

— Каждый год стараемся записывать новогоднее поздравление для друзей, и что привлечь внимание к нашему движению, — рассказал КП-Челябинск Юрий Важенин. — Был классный день: солнышко, на улице -6, -10. И мы поехали на озеро Улугач.

Фото: Александр Нифанин

Как рассказал каякер, на озере Улугач есть не замерзший участок воды, температура 10 градусов, что для зимы довольно тепло. Дело в том, что именно в этом месте происходит сброс воды с ТЭЦ. Поэтому даже в декабре водоем неполностью покрылся льдом.

Напомним, праздничную акцию горожанин проводит уже третий год. В первый раз он проплыл по реке Миассе на лодке, украшенной светодиодами.

Фото: Александр Нифанин

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