В семье насмерть замерзшей девочки из Челябинской области несколько лет назад так же погиб ребенок

На фото Светлана и ее трехлетняя дочь, которая замерзла в сенях дома. Фото: соцсети

Ужасная история с насмерть замерзшей девочкой в Челябинской области продолжает обрастать не менее жуткими фактами. Как оказалось, много лет назад бабушка и дедушка малышки так же насмерть заморозили своего маленького ребенка.

Близкий к родственникам источник рассказал КП-Челябинск, что раньше родители Светланы (матери погибшей девочки) жили в городе Бакал Саткинского района, и в 2000 году стали фигурантами уголовного дела.

— Они сначала избили ребенка и унесли в лес, — рассказал источник КП-Челябинск. — Потом мать одумалась и пошла за ним, но малыш уже умер от переохлаждения. Она пошла в милицию, все рассказала, и в итоге муж отсидел 15 лет. Мать не посадили потому, что ребенка забил отец, и в лес отнести малыша тоже он заставил, угрозами.

Мужчину осудили по ч. 4 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшее смерть». Сколько лет было малышу и за что с ним так обошлись — неизвестно. Родственники семьи отказываются вспоминать подробности и комментировать произошедшее.

Напомним, 4 декабря в одном из частных домов города Сатка Челябинской области насмерть замерзла трехлетняя девочка. По словам матери ребенка Светланы, перед сном она убедилась, что дочь спит в своей кроватке, а уже утром нашла ее тело в сенях, где нет отопления. Зачем девочка туда пошла — не ясно, но мать уверяет, что ребенок часто лунатил по ночам, и мог в сонном состоянии выйти на холод.

Однако этой версии событий доверяют не все, некоторые жители Сатки убеждены, что ребенка выгнали на мороз вечером, когда семья бурно отмечала день рождения другой дочери. На мать завели уголовное дело по п. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», ей грозит лишение свободы на два года.

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