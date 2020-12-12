Люстра у театра Драмы засияла в числе первых Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск уже нарядили к празднованию Нового года. Как и обещали, в этом году появилось много интересных арт-объектов. Наш фотокорреспондент Валерий Звонарев прогулялся по светящемуся Челябинску и сделал много крутых снимков.

Хоть ледовый городок еще не готов, елка уже зажглась Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На площади Революции зажглась главная елка Челябинска. Сам ледовый городок должны открыть не позже 22 декабря. Напомним, в этом году у нас космическая тема. Кстати, Гагарина изо льда уже сделали! Посмотреть, каким будет городок можно посмотреть на виртуальной экскурсии.

Подсветка на Труда-Свердловском смотрится очень необычно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Театральной площади горит гигантская люстра. Там же обещали поставить светящиеся качели и подсветить деревья, но пока этого не сделали. Мы обязательно выясним, почему.

Даже животным тут гулять нравится Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На месте и фонтан. Как и в прошлом году, он радует своим сиянием челябинцев.

Фонтан на площади Революции Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кировка вообще вся в огнях. Гулять там одно удовольствие. И радует не только световой и музыкальный тоннели, но то, как украсили свои витрины заведения.

Кировка горит! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Набережной, возле Исторического музея тоже интересно. Там установили светящиеся рамки. Должны быть еще подвесные качели. Ждем.

На набережной возле Краеведческого музея

Алое поле как всегда в ударе. Напомним, сюда от оперного театра переехал 8-метровый снеговик и световой тоннель.

Видели уже елочку? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но гулять весело не только в центре Челябинска. В отдельных районах тоже установили праздничные фигурки.

У Свято-Троицкого храма новогодний шар Фото: Ольга СЕМЕНЮК

По плану в местах отдыха по Ленина от улицы Лесопарковой до Володарского должны появиться уличные торшеры и световые скамейки-звезды. Всего установят восемь уличных торшеров, 12 скамеек-звезд, семь качелей-балансиров и три подвесных. В управлении архитектуры составили даже карту новогоднего оформления.

У кукольного театра стоит такая красавица Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А еще Дед Мороз со Снегурочкой Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Елочка на улице Красного Урала Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Елка на Алом поле детям пришлась по душе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Видели такого снеговика? Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Бочка с пожарным на месте Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прямо магия какая-то Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фонтан на Кировке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В День России надо дорогами - флаги Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ленина тоже красиво Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Это по любви! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А такой шар можно увидеть в сквере на улице Молодогвардейцев Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Будто в сказочном лесу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Театральной площади Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кинотеатр "Родина" Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Очень необычная елочка Фото: Ольга СЕМЕНЮК

На Кировке становится все интереснее и интереснее Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заведения на Кировке тоже "нарядились" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На дорогах в Челябинске тоже красивая иллюминация Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снеговик переехал на Алое поле в этом году Фото: Алена МЫЗГИНА

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