Люстра у театра Драмы засияла в числе первых
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Челябинск уже нарядили к празднованию Нового года. Как и обещали, в этом году появилось много интересных арт-объектов. Наш фотокорреспондент Валерий Звонарев прогулялся по светящемуся Челябинску и сделал много крутых снимков.
Хоть ледовый городок еще не готов, елка уже зажглась
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На площади Революции зажглась главная елка Челябинска. Сам ледовый городок должны открыть не позже 22 декабря. Напомним, в этом году у нас космическая тема. Кстати, Гагарина изо льда уже сделали! Посмотреть, каким будет городок можно посмотреть на виртуальной экскурсии.
Подсветка на Труда-Свердловском смотрится очень необычно
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На Театральной площади горит гигантская люстра. Там же обещали поставить светящиеся качели и подсветить деревья, но пока этого не сделали. Мы обязательно выясним, почему.
Даже животным тут гулять нравится
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На месте и фонтан. Как и в прошлом году, он радует своим сиянием челябинцев.
Фонтан на площади Революции
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Кировка вообще вся в огнях. Гулять там одно удовольствие. И радует не только световой и музыкальный тоннели, но то, как украсили свои витрины заведения.
Кировка горит!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На Набережной, возле Исторического музея тоже интересно. Там установили светящиеся рамки. Должны быть еще подвесные качели. Ждем.
На набережной возле Краеведческого музея
Алое поле как всегда в ударе. Напомним, сюда от оперного театра переехал 8-метровый снеговик и световой тоннель.
Видели уже елочку?
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Но гулять весело не только в центре Челябинска. В отдельных районах тоже установили праздничные фигурки.
У Свято-Троицкого храма новогодний шар
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
По плану в местах отдыха по Ленина от улицы Лесопарковой до Володарского должны появиться уличные торшеры и световые скамейки-звезды. Всего установят восемь уличных торшеров, 12 скамеек-звезд, семь качелей-балансиров и три подвесных. В управлении архитектуры составили даже карту новогоднего оформления.
У кукольного театра стоит такая красавица
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А еще Дед Мороз со Снегурочкой
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
Елочка на улице Красного Урала
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
Елка на Алом поле детям пришлась по душе
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Видели такого снеговика?
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
Бочка с пожарным на месте
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Прямо магия какая-то
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фонтан на Кировке
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В День России надо дорогами - флаги
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На Ленина тоже красиво
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Это по любви!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А такой шар можно увидеть в сквере на улице Молодогвардейцев
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
Будто в сказочном лесу
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На Театральной площади
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Кинотеатр "Родина"
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Очень необычная елочка
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
На Кировке становится все интереснее и интереснее
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Заведения на Кировке тоже "нарядились"
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На дорогах в Челябинске тоже красивая иллюминация
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Снеговик переехал на Алое поле в этом году
Фото: Алена МЫЗГИНА
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