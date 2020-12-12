Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Таинственный и яркий: смотрим, как Челябинск преобразился к Новому году

Наш фотокорреспондент прогулялся по праздничному городу
Алена МЫЗГИНА
КомментироватьОставить комментарий
Люстра у театра Драмы засияла в числе первых

Люстра у театра Драмы засияла в числе первых

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск уже нарядили к празднованию Нового года. Как и обещали, в этом году появилось много интересных арт-объектов. Наш фотокорреспондент Валерий Звонарев прогулялся по светящемуся Челябинску и сделал много крутых снимков.

Хоть ледовый городок еще не готов, елка уже зажглась

Хоть ледовый городок еще не готов, елка уже зажглась

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На площади Революции зажглась главная елка Челябинска. Сам ледовый городок должны открыть не позже 22 декабря. Напомним, в этом году у нас космическая тема. Кстати, Гагарина изо льда уже сделали! Посмотреть, каким будет городок можно посмотреть на виртуальной экскурсии.

Подсветка на Труда-Свердловском смотрится очень необычно

Подсветка на Труда-Свердловском смотрится очень необычно

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Театральной площади горит гигантская люстра. Там же обещали поставить светящиеся качели и подсветить деревья, но пока этого не сделали. Мы обязательно выясним, почему.

Даже животным тут гулять нравится

Даже животным тут гулять нравится

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На месте и фонтан. Как и в прошлом году, он радует своим сиянием челябинцев.

Фонтан на площади Революции

Фонтан на площади Революции

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кировка вообще вся в огнях. Гулять там одно удовольствие. И радует не только световой и музыкальный тоннели, но то, как украсили свои витрины заведения.

Кировка горит!

Кировка горит!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Набережной, возле Исторического музея тоже интересно. Там установили светящиеся рамки. Должны быть еще подвесные качели. Ждем.

На набережной возле Краеведческого музея

На набережной возле Краеведческого музея

Алое поле как всегда в ударе. Напомним, сюда от оперного театра переехал 8-метровый снеговик и световой тоннель.

Видели уже елочку?

Видели уже елочку?

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но гулять весело не только в центре Челябинска. В отдельных районах тоже установили праздничные фигурки.

У Свято-Троицкого храма новогодний шар

У Свято-Троицкого храма новогодний шар

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

По плану в местах отдыха по Ленина от улицы Лесопарковой до Володарского должны появиться уличные торшеры и световые скамейки-звезды. Всего установят восемь уличных торшеров, 12 скамеек-звезд, семь качелей-балансиров и три подвесных. В управлении архитектуры составили даже карту новогоднего оформления.

У кукольного театра стоит такая красавица

У кукольного театра стоит такая красавица

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А еще Дед Мороз со Снегурочкой

А еще Дед Мороз со Снегурочкой

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Елочка на улице Красного Урала

Елочка на улице Красного Урала

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Елка на Алом поле детям пришлась по душе

Елка на Алом поле детям пришлась по душе

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Видели такого снеговика?

Видели такого снеговика?

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Бочка с пожарным на месте

Бочка с пожарным на месте

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прямо магия какая-то

Прямо магия какая-то

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фонтан на Кировке

Фонтан на Кировке

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В День России надо дорогами - флаги

В День России надо дорогами - флаги

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ленина тоже красиво

На Ленина тоже красиво

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Это по любви!

Это по любви!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А такой шар можно увидеть в сквере на улице Молодогвардейцев

А такой шар можно увидеть в сквере на улице Молодогвардейцев

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Будто в сказочном лесу

Будто в сказочном лесу

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Театральной площади

На Театральной площади

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кинотеатр "Родина"

Кинотеатр "Родина"

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Очень необычная елочка

Очень необычная елочка

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

На Кировке становится все интереснее и интереснее

На Кировке становится все интереснее и интереснее

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заведения на Кировке тоже "нарядились"

Заведения на Кировке тоже "нарядились"

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На дорогах в Челябинске тоже красивая иллюминация

На дорогах в Челябинске тоже красивая иллюминация

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снеговик переехал на Алое поле в этом году

Снеговик переехал на Алое поле в этом году

Фото: Алена МЫЗГИНА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИнтересноеНовый год в Челябинске-2021

Рекомендуемые