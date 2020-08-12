Челябинский театр оперы и балета начинает сезон после коронавирусного антракта

Из-за продления режима повышенной готовности старт сезона перенесен. Фото: пресс-служба театра
Челябинский театр оперы и балета имени Глинки готовится к юбилейному, 65 сезону. Дата начала будет объявлена дополнительно. Из-за продления режима повышенной готовности уже перенесли премьеру оперы «Садко». Ее, а также балет «Дон Кихот» перенесли еще с прошлого сезона из-за коронавируса.
— Спектаклей онлайн точно не будет. Ждем решения губернатора, — прокомментировали в пресс-службе театра.
ПРЕМЬЕРЫ НОВОГО СЕЗОНА
«Садко»
Дата будет объявлена дополнительно
Произведение Николая Римского-Корсакова, признанное ярчайшим образцом эпической оперы, ранее никогда не исполнялась на челябинской сцене.
«Ромео и Джульетта»
Дата: 19 и 20 сентября
«Ромео и Джульетта» считается одним из лучших сочинений Сергея Прокофьева. Зрители увидят легендарный балет в новом прочтении. Оформлением спектакля занимается член Российской академии художеств Дмитрий Чербаджи. По его задумке на сцене будет размещена сложная двухуровневая конструкция из жестких декораций.
— Это установка меняет пространство за счет передвижения стенок, также мы используем видеопроекцию. Именно сочетание разных технологий позволяет нам создавать единый условный стиль, который будет интересен и понятен зрителю. Сегодня уже нет необходимости организовывать на сцене этнографический музей, напротив, нужно показать некий колорит Возрождения: знаки и символы той эпохи, — объясняет Дмитрий Чербаджи.
«Дон Кихот»
Дата: 24 и 25 октября
Декорации, костюмы и реквизит переданы театру в рамках соглашения о сотрудничестве Челябинской области и Большого театра России.
«Орфей и Эвридика»
Дата: 14 ноября
Барочная опера Кристофа Глюка, которая крайне редко идет на российской сцене. Концепция держится в секрете, но обещают, что древнегреческий миф о силе любви дополнят современным сюжетом. Для создания полноценного визуального образа в спектакле будут использоваться современные технологии.
— Миф в нашей постановке остался таким же, каким его увидели Кристоф Глюк и либреттист Роберто да Кальцабиджи, — говорит режиссер театра Андрей Соколов. — Мы сместили акценты и тем самым сделали все произведение очень близким современному зрителю. Кроме того, мы стремимся сделать спектакль интересным и зрелищным, поэтому выражение «слушать оперу» здесь точно не подходит.
Макет декораций к опере «Орфей и Эвридика». Фото: пресс-служба театра
«Алиса в стране чудес»
Дата: 4 декабря
Мюзикл для всей семьи. На сцену выйдут не только ведущие солисты оперной труппы, но и учащиеся Детской школы
«Иоланта»
Дата: февраль 2021
Последний раз к опере «Иоланта» в театре обращались в 1986 году, спектакль шел более 30 лет. В 65-м сезоне произведение, без которого сложно представить репертуар академического театра, вернется на челябинскую сцену в новой постановке Вадима Кейша.
Репетиции проводят в малых группах. Фото: пресс-служба театра
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
На днях артисты Челябинского театра оперы и балета вернулись к работе спустя четыре месяца вынужденного перерыва. На входе оборудовали пост дезинфекции, а репетиционных залах установлены рециркуляторы. Балет, хор и оркестр разделили на мини-группы, чтобы как можно меньше людей взаимодействовало друг с другом.
Артисты как могли держали себя в форме. Вынужденный перерыв позволил отдохнуть и набраться сил.
— Во время самоизоляции, чтобы оставаться в тонусе, я периодически занималась, поэтому восстанавливаться не сложно. Возвращение в театр так радует, что хочется много петь. После большого перерыва голос стал отдохнувшим и свежим, уже не терпится приступить к полноценным репетициям, — рассказала солистка оперной труппы Екатерина Чебыкина.
Все сотрудники ходят в масках. Фото: пресс-служба театра
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