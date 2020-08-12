Челябинский театр оперы и балета начинает сезон после коронавирусного антракта

Из-за продления режима повышенной готовности старт сезона перенесен. Фото: пресс-служба театра

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки готовится к юбилейному, 65 сезону. Дата начала будет объявлена дополнительно. Из-за продления режима повышенной готовности уже перенесли премьеру оперы «Садко». Ее, а также балет «Дон Кихот» перенесли еще с прошлого сезона из-за коронавируса.

— Спектаклей онлайн точно не будет. Ждем решения губернатора, — прокомментировали в пресс-службе театра.

ПРЕМЬЕРЫ НОВОГО СЕЗОНА

«Садко»

Дата будет объявлена дополнительно

Произведение Николая Римского-Корсакова, признанное ярчайшим образцом эпической оперы, ранее никогда не исполнялась на челябинской сцене.

«Ромео и Джульетта»

Дата: 19 и 20 сентября

«Ромео и Джульетта» считается одним из лучших сочинений Сергея Прокофьева. Зрители увидят легендарный балет в новом прочтении. Оформлением спектакля занимается член Российской академии художеств Дмитрий Чербаджи. По его задумке на сцене будет размещена сложная двухуровневая конструкция из жестких декораций.

— Это установка меняет пространство за счет передвижения стенок, также мы используем видеопроекцию. Именно сочетание разных технологий позволяет нам создавать единый условный стиль, который будет интересен и понятен зрителю. Сегодня уже нет необходимости организовывать на сцене этнографический музей, напротив, нужно показать некий колорит Возрождения: знаки и символы той эпохи, — объясняет Дмитрий Чербаджи.

«Дон Кихот»

Дата: 24 и 25 октября

Декорации, костюмы и реквизит переданы театру в рамках соглашения о сотрудничестве Челябинской области и Большого театра России.

«Орфей и Эвридика»

Дата: 14 ноября

Барочная опера Кристофа Глюка, которая крайне редко идет на российской сцене. Концепция держится в секрете, но обещают, что древнегреческий миф о силе любви дополнят современным сюжетом. Для создания полноценного визуального образа в спектакле будут использоваться современные технологии.

— Миф в нашей постановке остался таким же, каким его увидели Кристоф Глюк и либреттист Роберто да Кальцабиджи, — говорит режиссер театра Андрей Соколов. — Мы сместили акценты и тем самым сделали все произведение очень близким современному зрителю. Кроме того, мы стремимся сделать спектакль интересным и зрелищным, поэтому выражение «слушать оперу» здесь точно не подходит.

Макет декораций к опере «Орфей и Эвридика». Фото: пресс-служба театра

«Алиса в стране чудес»

Дата: 4 декабря

Мюзикл для всей семьи. На сцену выйдут не только ведущие солисты оперной труппы, но и учащиеся Детской школы

«Иоланта»

Дата: февраль 2021

Последний раз к опере «Иоланта» в театре обращались в 1986 году, спектакль шел более 30 лет. В 65-м сезоне произведение, без которого сложно представить репертуар академического театра, вернется на челябинскую сцену в новой постановке Вадима Кейша.

Репетиции проводят в малых группах. Фото: пресс-служба театра

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На днях артисты Челябинского театра оперы и балета вернулись к работе спустя четыре месяца вынужденного перерыва. На входе оборудовали пост дезинфекции, а репетиционных залах установлены рециркуляторы. Балет, хор и оркестр разделили на мини-группы, чтобы как можно меньше людей взаимодействовало друг с другом.

Артисты как могли держали себя в форме. Вынужденный перерыв позволил отдохнуть и набраться сил.

— Во время самоизоляции, чтобы оставаться в тонусе, я периодически занималась, поэтому восстанавливаться не сложно. Возвращение в театр так радует, что хочется много петь. После большого перерыва голос стал отдохнувшим и свежим, уже не терпится приступить к полноценным репетициям, — рассказала солистка оперной труппы Екатерина Чебыкина.

Все сотрудники ходят в масках. Фото: пресс-служба театра

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