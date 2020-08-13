«Риск утечки очень высок»: сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова выступила против создания единого реестра данных россиян

Когда Маргарита Павлова было омбудсменом, к ней часто обращались жертвы телефонных мошенников Фото: Андрей АБРАМОВ

Сенаторы от Челябинской области разошлись во мнении создании единого реестра с данными граждан. Олег Цепкин проголосовал за, а Маргарита Павлова — против. На радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) она рассказала, почему сделала такой выбор.

— Рука не поднялась проголосовать за этот закон. Вообще, в Совете Федерации может быть представлено любое мнение, и я как экс-уполномоченный по правам человека, понимаю, что такое персональные данные. Ко мне поступало очень много жалоб, и совершенно разные ситуации были связаны с их утечкой.

Самый яркий пример, который знаком каждому — звонки. Якобы из банков, частных клиник, различных учреждений, которые якобы приглашают людей совершить различные бесплатные манипуляции. Впоследствии это выливалось в крупные суммы. Ситуация, когда человек после встречи такого формата выходит с подписанным кредитным договором — не редкость.

Зная эти ситуации изнутри, я поделилась своими опасениями по поводу принятия этого закона. Я не совсем против него, но торопиться в таких вещах нельзя.

Если обратиться к международной практике, то в Великобритании такой закон существовал несколько лет, и его отменили. Потому что базы данных нескольких ведомств сливаются в одну, и риск их утечки очень высок. Охота на персональные данные, интерес к ним будет многократно повышен.

Сейчас принцип сохранения персональных данных таков: каждое ведомство отвечает за свою часть какой-либо информации и ее же оберегает. Согласно этому законопроекту, все базы данных объединят в одну, следовательно, интерес у недобросовестных людей к ней будет многократно увеличен. Я посмотрела историю этого закона, он очень тяжело шел в Государственной Думе, при обсуждении вторых поправок 70% проголосовали против. Тема остро обсуждалась на всевозможных дискуссионных площадках.

Принятие закона совпало с введением режима самоизоляции. Во время, когда люди не могли активно выражать свою гражданскую позицию из- за запрета на массовые мероприятия, они объединялись на различных электронных платформах. Я получила петицию по итогам цифрового онлайн-митинга. Люди действительно высказывали свое непонимание и возмущение по поводу принятия этого закона. Более того, законопроект не ушел в Общественную палату, не была проведена общественная экспертиза.

Мой посыл: мы торопимся с принятием этого закона, нужно дождаться окончания ограничительных мер, обсудить его, понять риски, взвесить все за и против. Понять, на каком оборудовании будет храниться массив данных, кто будет владельцем серверов (отечественные или зарубежные специалисты).

Вся дискуссия строилась вокруг безопасности, ведь сейчас большой объем персональных данных отдаем мобильным сетям, различным компаниям и так далее. Все это может попасть в руки злоумышленников. С принятием этого закона изменится работа всех государственных органов, нам придется жить в новой реальности. Было принято волевое решение о том, что этот закон проходит. Поэтому я посчитала нужным высказать свою точку зрения и проголосовала против.

В едином реестре будут данные и о детях. Было высказано мнение со стороны спецслужб и силовых структур, о том, что ребенок растет-растет, потом принимает решение служить в спецслужбах, а в базе данных сбой. И вот мы уже не знаем его жизненный путь, не можем проверить факты его биографии и, соответственно, это тоже угроза национальной безопасности.

КСТАТИ

На этой неделе в Курганской области уничтожили базу данных, которая была составлена из информации о цифровых пропусках жителей. В ней были сведения о 343 409 выданных разрешениях, с указанием времени, даты выдачи, номера паспорта человека, цифрового кода цели выхода из дома. В правительстве региона заверили, что утечки данных не было.

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