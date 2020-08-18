Грозит ли Тургояку экологическая катастрофа?

Фото: архив КП.

За разрушительное для экологии «развитие туризм» на Тургояке коммерсант Вадим Бровцев оштрафован. Но копеечные штрафы не остановят его и не спасут природное богатство от уничтожения. Как не остановили Бровцева в Сочи, где он реализовал в буквальном смысле опасный для жизни и угрожающий техногенной катастрофой проект.

«Светлячок» мутит воду

Озеро Тургояк называют «уральским Байкалом» за потрясающую природу и чистую воду. Однако именно природные богатства и стали причиной того, что само существование озера в его нынешнем виде оказалось под угрозой. Дело в том, что Тургояк привлекает не только любителей туризма, но и бизнесменов, желающих получить сверхприбыли.

Еще в 2007 году озеро Тургояк объявлено памятником природы регионального значения. Это значит, что по озеру нельзя передвигаться на моторных лодках (только на веслах или под парусом), а на суше в границах памятника природы (это 100 метров от среднегодового уреза воды) не допускается движение авто- и мототехники. Запрещено строительство, изменение рельефа дна (углубление или, наоборот, отсыпка пляжей), под безусловным запретом — сброс в озеро отходов, грунта или сточных вод. На некоторых островах запрещено даже устанавливать палатки.

Некоторое время назад пустующий с 1992 года детский лагерь «Светлячок» взяло в аренду ООО «Техпроект». Арендаторы обещали превратить запустевший пионерлагерь в современную экологичную базу отдыха. Но, как это часто бывает, что-то пошло не так. Весной 2020 года экологи из объединения «Гражданский патруль» обнаружили, что на территории «Светлячка» в водоохранной зоне работает тяжелая техника, роется котлован. Кроме того, арендаторы установили забор, огораживающий 20-метровую свободную зону.

По всем внешним признакам «Техпроект» реализует на озере крупный туристический объект, который явно будет ориентирован либо на большие потоки туристов, что уже само по себе опасно для экосистемы Тургояка, либо на состоятельную аудиторию, привыкшую к комфорту — а ради его обеспечения застройщики готовы перевернуть все вверх дном.

Экоактивисты потребовали от властей вмешаться в происходящее. Власти вроде как вмешались. В беседе с Uralpress первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова сообщила, что арендаторов принудили демонтировать забор. Кроме того, за грубое нарушение природоохранного законодательства областное министерство экологии возбудило административное дело. Ответчиками по делу стали ООО «Техпроект» и его учредитель — Вадим Владимирович Бровцев.

Правда, несомненное будущее наказание выглядит справедливым лишь на бумаге. Нарушения нарушениями, но сама стройка явно не будет остановлена. «Техпроект» и Бровцев отделаются «легким испугом»: по закону, гражданин обязан выплатить от 3 до 4 тысяч рублей штрафа; причастное к делу должностное лицо — от 15 до 20 тысяч; юрлицо — от 300 до 500 тысяч.

Смешные суммы, учитывая, что подобного рода туристические проекты приносят их владельцами десятки миллионов.

Очевидно, общественность и экологи рассчитывают на вмешательство компетентных чиновников и ведомств. Столь важные вопросы как незаконная застройка Тургояка должны входить в компетенцию, как минимум, прокурора Миасса Алексея Путилова, а как максимум -главы надзорного ведомства Челябинской области Виталия Лопина. Не последовала пока публичная реакция и самого руководителя (а не заместителя в лице Яны Куприковой) министерства экологии региона Сергея Лихачева.

Серьезность ситуации обусловлена фигурой застройщика — Вадима Бровцева.

Уральский самородок

Вадим Владимирович Бровцев — человек знаменитый. Федеральная газета «Версия» посвятила ему целое расследование.

Бровцев родился в городе Озерске Челябинской области и там же в 90-е годы начал деловую и политическую карьеру. С 2005 года он переключил свою активность на Сочи, где успешно вписался в строительство объектов к Олимпиаде. В 2009 году бизнесмен неожиданно для многих возглавил Правительство Республики Южная Осетия. На излете своей югоосетинской карьеры (декабрь 2011 — апрель 2012) даже исполнял обязанности Президента РЮО.

Вот что говорит про тот период в Южной Осетии Леонид Тибилов, возглавивший непризнанное государство в конце апреля 2012 года:

«...Все средства, поступившие в республику после 2008 года, были разбазарены. Когда в марте 2012 года я приступил к обязанностям президента, мне едва хватило денег выплатить зарплату бюджетникам. А я точно знаю, что в январе в бюджете республики был 1 миллиард 450 миллионов рублей. Под руководством Вадима Бровцева эти деньги были растрачены за два месяца, куда — мы не знаем».

После возвращения из Южной Осетии Вадим Бровцев вновь сосредоточился на застройке в Сочи. Самый масштабный его проект в курортном городе — опасный для жизни самострой в Хосте на улице Звездная.

Данная история очень красноречива в контексте Тургояка. Ведь на озере отработанные в сочинской Хосте схемы могут повториться. В том смысле, что в документах будет написано одно, а на практике реализовано принципиально другое.

Собственно, ощущение дежавю есть уже сейчас: Бровцев бурно застраивает Тургояк — власти для видимости наказывают его крошечными для такого бизнеса штрафами — стройка продолжается. Еще чуть-чуть — и она будет узаконена.

Хостинский самострой имени Бровцева

«Комсомольская правда» подробно изучила историю хостинского самостроя и того, как он был фактически узаконен. Как пишут журналисты, там когда-то было создано садовое некоммерческое товарищество (СНТ) «Сутугинское». Земли, на которых сейчас высятся многоквартирные дома и таунхаусы, обустроены парковки, стоят офисные и развлекательные комплексы, по документам до сих пор являются садовыми участками. Закон разрешает строить на таких землях небольшие садовые домики, беседки, сарайчики для хранения инвентаря — но никак не капитальные здания.

Однако подконтрольные Вадиму Бровцеву компании успешно застроили бывшие садовые участки.

Застройка Хосты началась с простой, но эффективной двухходовой комбинации. Для начала работ на землях садового товарищества не требуется специального разрешения. Как только встал вопрос о правомерности капитального строительства на пространстве «Сутугинского», СНТ своевременно было ликвидировано.

Городская власть якобы попыталась воспротивиться незаконной застройке. Хостинский районный суд принял к рассмотрению иск, в котором администрация требовала от Бровцева снести самострой. Однако суд не состоялся: представители истца — администрации города Сочи — раз за разом не являлись на заседание. В итоге Фемида вынесла вердикт: оставить иск без рассмотрения. Такое решения, видимо, удовлетворило обе стороны. Ситуация с капитальным строительством на садовых участках подвисла — и остается в таком подвешенном состоянии уже несколько лет. Что, конечно же, не мешает прекрасно существовать самострою: продавать квартиры и таунхаусы, заселять людей, сдавать в аренду коммерческую недвижимость…

Безусловно, когда изучаешь эту историю, хочется услышать ее публичную оценку со стороны представителей власти — как бывших, так и действующих. Например, экс-мэра Сочи Анатолия Пахомова и нынешнего главы города Алексея Копайгородского. Интересно узнать правовую позицию руководителей надзорных ведомств: сочинского прокурора Вячеслава Овечкина и руководителя краевой прокуратуры Сергея Табельского.

Ведь самострой Бровцева в Сочи представляет реальную опасность. Дома выстроены друг над другом на склоне горы и многотонной массой давят на небольшой «пятачок». В районе Сочи регулярно случаются небольшие тектонические подвижки, которые не вызывают особенного ажиотажа у местных жителей. Но бровцевские строения в результате незначительного колебания земной поверхности могут сложиться, как карточный домик, похоронив под собой жильцов и вызвав локальную техногенную катастрофу.

Театр одного актера

В Сочи Вадим Бровцев показал себя не только как рисковый застройщик.

По информации СМИи имеющимся в распоряжении редакции документам, в Сочи он владеет многоквартирным домом по адресу улица Театральная, 11. С ним связан самый свежий скандал. Подробности — в статьях газет «Аргументы недели» и «Московский комсомолец».

На Театральной улице решил развернуть бизнес Владислав Карпухин — ныне известный сочинский ресторатор. Карпухин, по его словам, приобрел у Бровцева несколько помещений. На нижних этажах были оборудованы рестораны «Феттуччине» и «Баран-Рапан», на многоярусной крыше — VIJU BAR, с клубом, бассейном и красивым панорамным видом на курортный город. Как утверждает Карпухин, планы по устройству ресторанов он согласовал с товариществом собственников недвижимости, с Бровцевым лично и с властями Сочи — и не встретил никаких возражений и препятствий, в том числе с точки зрения закона.

С 2014 до 2018 года заведения Карпухина завоевали популярность. Его заведения пользовались успехом, их посещали первые лица государства. Но с весны 2018-го во все городские инстанции дождем посыпались жалобы якобы от возмущенных жильцов, рассказывает ресторатор. Собственники недвижимости якобы жаловались на мифический самозахват общедомовой собственности, на незаконное строительство на крыше, на шум и возросшую пожарную опасность.

Весь этот поток «народного гнева», считает Владислав Карпухин, был генерирован главой ТСН дома на Театральной, 11 Ириной Пасилецкой. Госпожа Пасилецкая, рассуждает он,номинально возглавляя товарищество собственников недвижимости, в действительности является доверенным исполнителем Вадима Бровцева и отрабатывает его указания.

14 июля 2018 года, накануне открытия Чемпионата мира по футболу в России, в ресторане «Баран-Рапан» оказалось отключено водоснабжение и прекратила работать канализация. А спустя две недели ресторан был обстрелян из пистолета. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела. Но, если обстрел можно списать на неизвестных хулиганов, то отключить канализацию и водоснабжение, по мнению Карпухина, могли лишь те, кто имел доступ к домовым коммуникациям. А это, в первую очередь, представители ТСН, лично Пасилецкая и Бровцев.

Неизвестно, с какой целью Вадим Бровцев организовал атаку против Владислава Карпухина. Ресторатор полагает, что,наблюдая его успехи, Бровцев решил, что в 2014 году при продаже недвижимости Карпухину продешевил, и пробует добиться «отступного», которому придадут юридически-безупречный вид.

Тургояк: мы его теряем или все-таки нет?

Действия Вадима Бровцева на Тургояке не грозят такими катастрофическими последствиями, как самострой в Сочи. Но только на первый взгляд.

Еще летом 2019 года туристы массово жаловались на кожную сыпь и стоматит после купания в некогда чистейшем озере Южного Урала, писала «КП-Челябинск». Причина очевидна: загрязнение озера разнообразными отходами — от сбросов канализации до «диких» свалок. Загрязнением объясняется и «цветение»: в воде, перенасыщенной соединениями азота и фосфора, размножается «мусорный» планктон.

Когда Бровцев и подобные ему предприниматели развернутся на Тургояке, загрязнение озера и деградация окружающей природы ускорятся на порядки.

Как этому помешать?

Уж, конечно, не штрафами в смешные — для бизнеса такого уровня — сотни тысяч рублей. К тому же сотрудники природоохранных ведомств активностью не отличаются, их работу фактически сделали гражданские активисты, которые привели чиновников за ручку и ткнули в нарушение.

Что ж, с активистами, если они будут очень досаждать авторитетному человеку, можно разобраться. Когда потребовалось освободить место югоосетинского премьера, то предшественника Вадима Бровцева на этом посту, Асланбека Булацева, неизвестные люди поставили под стволы на горной дороге, рассказывала «Версия». Но это крайние меры, можно обойтись простыми заказными публикациями на «мусорных» сайтах. Кроме того, есть правоохранительные органы и суды, которые, как мы заметили, очень толерантны к комбинациям Бровцева.

Наверное, областному Министерству экологии и, в частности, его главе, Сергею Федоровичу Лихачеву, следует обратить внимание на проекты Вадима Владимировича Бровцева. Прокурору Миасса Алексею Путилову и его челябинскому шефу Виталию Лопину тоже пора присмотреться к той активности, которую развернул «Техпроект» и его владелец на их подведомственной территории.

Если Бровцев получит адекватное наказание за свои действия, его пример станет уроком и для остальных желающих «развивать туризм на Тургояке» ценой уничтожения природы и здоровья людей.