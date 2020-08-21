Назад в 90-е или как в Европе: каким будет рынок на главной площади Челябинска

Кто-то вспомнит рождественские ярмарки 90-х, кто-то — 90е. Фото: vasafonov/t.me, chelchel-ru/livejournal.com, Эдуард Фадюшин

Главную площадь Челябинска превратят в базар. Временная сезонная ярмарка откроется уже в следующие выходные и будет работать до 1 декабря — то есть до начала строительства ледового городка.

— Сельхозпроизводители смогут продавать свой урожай и свою продукцию по демократичным ценам, — написал в своем Telegram-канале начальник городского управления информационной политики Владимир Сафонов.

Эскиз будущих павильонов. Фото: vasafonov/t.me

Там же он выложил эскиз торговых павильонов — деревянные (читай — экологичные) конструкции в ныне модном стиле лофт. Возникает множество вопросов: почему именно на площади Революции, как будут раздавать места, и кто будет следить за чистотой.

Увы, получить более подробной информации о будущем рынке не удалось. В пресс-службе мэрии попросили прислать официальный запрос (что мы и сделали). Складывается ощущение, что решение было принято наспех. Тем временем, на площади уже начали устанавливать ограждения.

На площади Революции уже поставили ограждения. Фото: камеры «Интерсвязи»

С виду будущие павильоны напоминают излюбленные туристами рождественские ярмарки, где продаются горячие напитки, сладости и фаст-фуд, а также различные сувениры и подарки. Но, кажется, сельхозпроизводители (именно так обозначили будущую аудиторию в мэрии) будут скорее специализироваться на картошке и капусте, чем на трубочках с корицей.

Рождественские ярмарки в Европе располагаются возле исторических зданий. Фото: Эдуард Фадюшин

Правда, в мэрии обмолвились, что там будут еще и «товары народного потребления». Значит, ждем колготки и стиральные порошки.

Рынок для площади Революции — тема не новая. Старшее поколение помнит, как в 90-е там велась активная торговля. Толпы народу выстраивались в очереди у машин, чтобы купить нужный товар. По слухам, базар открыли, чтобы в «лихие годы» челябинцам негде было собираться на митинги. Затем жизнь вошла в более спокойное русло, а площадь разрыли ради строительства «Никитинских рядов».

По легенде, рынок сделали, чтобы на площади не собирались митинги. Фото: chelchel-ru/livejournal.com

Современные челябинские базары не далеко ушли от рынков 90-х: грязь, толпы народа (а коронавирус еще никто не отменял). Пока мы не знаем, какой облик примет ярмарка на площади: «назад в 90-е» или «как в Европе». Мы спросили мнение экспертов об этой затее.

Челябинский урбанист Лев Владов:

— То, что на самой безжизненной площади города появится какая-то жизнь — это хорошо или плохо? Там, где жизни, там грязь — это нормально. Везде, где адекватная администрация проходят классные городские события с ярмарками. Я не вижу, здесь ничего сложного: убирать мусорки и поставить общественные туалеты.

Ни о какой эстетике тогда не думали. Фото: chelchel-ru/livejournal.com

Краевед Юрий Латышев:

— Это возвращение к началу 90-х годов. Неужели другого места нет? У торгового центра огромная площадь пустует. Я уже плохо помню тот рынок. Толпы народу были, плевали, курили — куда без этого. Не помню, чтоб тогда было распоряжение построить рынок, чтоб не было митингов. Люди собирались и митинговали где хотели, на Алом поле особенно. Сейчас думаю, именно поэтому.

Гендиректор консалтинговой компании в сфере общепита Артур Андреев:

Идея хорошая, если есть фермеры, если будет качественная продукция, а цены - ниже, чем в магазине. Это мировая практика. В Европе есть такое понятие «рынок выходного дня», в маленьких городах они проходят и на главных площадях.

Есть такое понятие «продукты 0 км.», которые произведены в этом регионе. Кроме того, они содержат микроэлементы и витамины, которые нужны именно здесь, в этой область.

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